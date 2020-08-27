名家論壇》李兆立／八年拿不出成績單　馬英九還談國安？

要檢視一位國家前任元首對現任元首的重話批評，究竟是否有道理，其實有比罵戰更有效的方法，就是回頭檢視這位前任過去的國安表現，以及那些政策方針，至今是否仍然合宜。
針對馬政府八年的國安表現，我們就幾個常見的面向來討論：
第一，軍事國防。
國防是國家安全最傳統也最直接的面向，正是因為如此，馬英九在2008年競選總統時，許下了「國防預算不低於GDP 3%」的承諾，以支應國軍持續強化的需要。
結果，針對這項承諾，馬英九的八年任期中有七年跳票，尤其最後一年僅剩2.095%。此外，民進黨前立委更指出，馬英九在黨主席任內，在立法院阻擋扁政府軍購69次。馬的強化國防立場，令人質疑。
對此，馬辦以任內軍購金額201億元，較扁政府84億更高來辯駁。但這樣的辯駁有兩大問題。
其一，扁政府軍購金額較低，不就坐實了「馬英九指揮國民黨立委阻擋軍購」的指控嗎？
其二，馬政府國防預算比例連年跳票探底的同時，中國軍費卻是連年升高，這段期間兩岸軍事失衡的持續加劇，更是咸認的共識。光拿出「馬比扁高」，顯然無法讓人信服。
當然，軍事加強未必要靠軍購，也可以靠自己。然而，慶富獵雷艦案就是在2014年馬任內得標，結果是公股銀行被詐貸217億，獵雷艦不見蹤影。
請問馬英九，對於任內這樣的軍事國防表現，自己滿意嗎？
第二，經濟貿易。
經濟是國家的命脈，尤其台灣作為島國，對外貿易的GD的貢獻度更是顯著大於內需成長。
關於貿易，台灣對中國的貿易依存度長期偏高，等於將自己的命脈，交給對自己最有主權威脅的國家，早已是每任政府都要面對的考古題。
對此，馬政府的因應方案是簽訂ECFA、服貿及貨貿，而這類協定所要產生的效果，通常就是讓雙方的經貿連結更加緊密。
請問，繼續把更多的雞蛋放入中國的籃子，是一個正確的國安作為嗎？
更麻煩的是，在對中國擴大開放及加速整合的政策主軸下，台灣的「實質薪資」卻始終原地踏步，不僅貧富差距持續擴大，各種中資或台商題材更順勢在各縣市助攻炒房，2008-2015年房價大漲82.6%，成長幅度是經常薪資7.7%的11倍。
另一個困擾是觀光。馬政府任內靠著大量引進中國團，衝高了來台觀光人次，各種「中客概念」的旅館、旅行社及遊覽車業者，更如雨後春筍般冒出。
結果，這些旅遊業者在中國突然收緊出團數量後，立刻面臨大量倒閉的危機，因此蔡政府才端出「暖冬」和「秋冬補助」救援，至今成為觀光產業升級轉型的未爆彈。
馬英九當然可以批評，蔡英文政府的兩岸貿易依存度比他還高，但回顧馬過去的政策，顯然也不是能夠提高經貿自主性，強化台灣經濟安全的答案。
第三，資安防護。
隨著全球資訊化的腳步加快，所有國家對於資訊安全的重視也加速提升，近兩年來歐美各國陸續對中國資訊設備祭出禁令，就是最好的證明。
以美國為例，將資安視為國安的方針其實並非川普總統的發明，早在歐巴馬時期就已開始。請問任期幾乎與歐巴馬重疊的馬英九，同一時間做了什麼呢？
日前由於總統府遭駭，行政院開始盤點中央地方的政府機關，使用了多少華為、海康威視等中國製資訊設備。結果一看採購時間，絕大多數都是落在馬英九的任內。
除了資訊設備上的輕忽，實體的資安作為也讓人搖頭。在馬英九任內，大量的「統戰旅行團」來往中國，逐漸交織成牽涉學校、宮廟、黑道、村里長的龐大中國資訊戰滲透網絡，至今成為台灣國安仍待克服的國安威脅。
當然，台灣政府的華為禁令並非蔡英文的發明，馬英九任內就曾端出，但不僅在中央仍有一堆華為產品，國民黨執政縣市到前年為止，還大刺刺地在舉辦活動時掛上華為贊助。整體資安意識的低落，令人搖頭。
最後，除了過去的國安成績單不太好看，馬英九對於國安情勢的掌握度也讓人憂心。
例如，針對馬英九念茲在茲的九二共識，習近平早在去年就公開限縮成「一國兩制台灣方案」，而香港模式的下場相信大家有目共睹。繼續堅持以九二共識作為解決兩岸僵局的基礎，恐怕過於脫離現實。
此外，全球局勢也在美中貿易戰及武漢肺炎的推波助瀾下，從美中合作走向美中對抗，不只是台灣面臨選邊壓力，歐洲、澳洲、亞洲各國也是如此。而在美國的帶頭效應下，各國也陸續加深與台灣的合作。
換句話說，選在此時要回到馬英九的政策主軸，不僅看不出實際效應，更有讓台美關係付出代價的明顯風險。這些正在發生的趨勢，相信許多人都看出來了，難道馬英九都沒看到嗎？
國民黨要不要跟馬英九脫鉤，是他們的家務事，讓國民黨自己面對。但台灣的國安方針攸關所有台灣人，看看馬英九任內國安成績單上的紅字，以及與現實局勢的脫節，還是請這位前總統好好享受退休生活，別再出來指手畫腳了。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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