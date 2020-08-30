名家論壇》劉仕傑／美豬會是小英政府第二項歷史成就嗎？

以此脈絡觀之，2019 年小英政府在面臨連任壓力時，仍然讓台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，是我個人認為小英政府的第一項歷史成就。不要忘記，在 2018 的地方選舉綁公投中，包括民進黨在內的本土政黨陣營在同婚議題上遭遇重大挫敗，相較之下 2019 的同婚合法推動更顯難得。
開放美豬進口若在後續執行及配套措施（包括標示執行及稽核）處理得宜，有機會成為小英第二項歷史成就。
甚至可以這麼說，藍營應該要感謝蔡英文。假設國民黨在多年之後重返執政，他們屆時將不必再為了美豬議題與美國苦苦糾纏。小英今日的大刀闊斧，吞下過去民進黨在野時於美豬議題上政治攻防的造業，事實上已經替未來每一任的台灣總統拆除對美外交的不定時炸彈引信。國民黨儘管從昨日開始大動作全面出征，但內心未嘗沒有鬆一口氣，爾後這齣美豬進口歹戲不用繼續拖棚。
平心而論，美牛美豬進口的議題，已經是台灣對美外交工作多年來的障礙。自 2019 年駐美代表處設立農業組後，外交圈人士便不難嗅出美豬議題已經箭在弦上。過去十年來，美方對台灣已經有諸多利多訊息。就行政部門來看，從 2012 年的赴美免簽證計劃（ visa waiver program, VWP ）開始，一直到今年美國衛生部長訪台，無論民主黨或共和黨執政，對台灣皆稱友善。更別提美國國會部門，友台法案一個接一個，其中完成總統簽署立法程序的的包括 2018 年《台灣旅行法》（ Taiwan Travel Act ）、《 2019 年臺灣友邦國際保護及加強倡議法》（ Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act of 2019 ）（簡稱台北法）等。
外交講究互惠，台灣無法迴避的是，美方也期待台灣能給些實質利益。除了軍購之外，美豬美牛幾乎是台美外交談判年年觸及的議題，而我方多年總以國內壓力為由推遲不願面對，也讓美方感到無奈。別忘記，部分友台的美國國會議員，也有面對選區的壓力。
再以國際現勢觀之，似乎再也沒有比現在更合適推動美豬議題的時機。美中會否進入新冷戰（ new Cold War ）或尚言之過早，但近兩年來美中貿易大戰以降，中國明顯居於劣勢，加上香港逃犯條例及武漢肺炎疫情，以及中美各自關閉一個領事館，在在顯示美國在印太戰略上的假想敵就是中國。在此時機，以美豬議題購買保險票搭上以美國為首的民主陣隊，對台灣外交可謂大幅加分。
這也解釋為何美豬開放消息一出，美方行政部門旋即大動作正面回應，包括副總統彭斯（ Mike Pence ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 、農業部長帕度（ Sonny Perdue ）、商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）及白宮國安會等，甚至連民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）團隊的首席外交顧問布林肯（ Antony Blinken ）都正面肯定。
美豬議題終究是外交議題，台灣的特殊戰略處境，必須在外交上尋找對自己最有利的位置。這一點，朝野政治人物皆應瞭然於心。
●作者：劉仕傑／時代力量媒體創意部主任、前外交官
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 opinion@nownews.com