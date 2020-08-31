名家論壇》阿術克斯／蔡英文能處理美豬，馬英九卻做不到

早在2016年蔡英文剛當選總統的時候，當時即將擔任農委會的曹啟鴻就透露出對於開放美豬「沒有能耐完全不接受」，到了2017年川普上任，更是不斷向台灣傳遞消息，「美牛美豬」是對台貿易的重點前提。但是，蔡英文政府並沒有立即開放，原因就在於蔡英文清楚知道這牽涉國內養豬產業跟食品安全等事項，要把這些問題解決之後，才有本事往下走。
所以，現在國民黨大力攻擊民進黨是雙重標準，這不只是愚民，更可悲的是沒有反省自己執政無能的能力。為什麼蔡英文可以成事，馬英九做不到，原因不是雙重標準，原因是蔡政府有做準備，馬政府卻什麼都沒做，當然會推不動，當然會引起社會反彈。
首先，在科學標準上，萊克多巴胺之最大殘留容許量標準是一直到2012年7月5日國際食品法典委員會(CODEX)才通過，成為管理的國際準則。但是馬英九在國際準則還沒有之前就硬推，怎麼可能會被社會接受，怎麼會現在怪當時在野的民進黨反對呢，何況國際標準訂出之後，在野黨就願意有程度支持部分開放，而沒完全開放是因為當時政府對於保護畜牧產業跟食品安全都還沒有做好。
信任，是來自有效的透明資訊。所以，政府想要開放美國含萊克多巴胺豬肉，最重要的一件事情就是要百分之百保障民眾選擇不吃的權利。
因此，要完善做好農產品的溯源機制、食品標示規定、溯源餐廳制度，以及學校營養午餐的溯源辦法等等這些關乎食品安全的工作，而這些工作在國民黨執政時期都沒有努力做好，都是在民進黨執政時期一步步建立。比如包括進口雞肉的標示問題，未來散裝生鮮雞肉應標示原產地，包含大賣場以及傳統市場，這也是民進黨執政之後才建立。
再說，對於台灣豬農產業的支持，也是開放前的必要任務，1997年台灣爆發口蹄疫，歷經撲殺、施打疫苗、拔針等階段，一直到今年6月，農委會宣布世界動物衛生組織（OIE）通知台灣已改列口蹄疫不打疫苗非疫區，終於宣告台灣豬肉可開啟外銷。當然，台灣還成功抵擋住了非洲豬瘟。正也因為政府有做好這些事情，蔡英文政府才敢在這時候推動開放美豬，不重蹈國民黨的覆轍，國民黨不幫豬農解決問題，當然不可能成事。
最後要說，馬英九無法成事的原因還來自於他的中國夢，讓他選擇錯誤的方向，也讓台灣經濟走不出對中國的依賴。現在國際政治變化，尤其是美中貿易大戰，台灣產業需要更走向以美國為主導的國際市場，這也是台灣的契機，蔡政府在這時候出手，必能打開台灣的國際經貿活路。
簡言之，比較民進黨跟國民黨在執政時面對開放美豬的政策因應，即可以看見兩黨的負責任態度完全不同，做事能力程度完全不同。蔡英文能成事，不是標準的改變，反而是在兌現自己設下的嚴格標準，國民黨卻還不思長進，很令人遺憾，也很令人生氣。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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