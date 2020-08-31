名家論壇》單厚之／反對美豬就是扯台灣後腿？

把瘦肉精豬當成「小事」，把國際地位當成大事。今天的陳時中，更像是外交部長，而不是替人民健康把關的衛福部長。
民進黨過去反瘦肉精的立場深植人心，即便馬英九執政時CODEX（國際食品法典委員會）就已經訂出萊克多巴胺殘留標準，民進黨仍舊用各種手段杯葛、阻止開放。也因此，當蔡總統突然宣佈開放時，才會讓人感到格外的錯愕、突兀。
對於蔡總統的髮夾彎，民進黨人以「時空背景不同」、「別拿明朝的劍斬清朝的官」來辯護。翻譯成白話文就是，當初民進黨堅持反對、誓死抗爭，是對的；如今勇敢開放、不顧反對，也是對的。
事實上，時空背景根本沒有任何的不同。今天蔡英文政府為開放美豬辯護的每一個理由，都是當年馬英九政府講過的。今天的蔡英文希望以美豬換經貿協議，當年的馬英九又何嘗不是一般的心思？
替民進黨辯護的「知識綠」們，大致上是完全認同陳時中的邏輯，認為開放美豬進口，符合國家更高的利益；國民黨的吵吵鬧鬧，其實是不顧國家利益、缺乏台灣價值的，必將遭到台灣人民唾棄。但如果情況真的是這樣，民眾最終都會站在和民進黨相同的立場，蔡總統又何必無預警地突襲國人？
正如前總統陳水扁所說，蔡英文「已經抗拒不了來自美方的壓力」。不管美國是民主黨、共和黨執政，不管台灣是國民黨、民進黨當總統，每任的總統都承受美方的強大壓力。
嚴格來講，並不是陳水扁、馬英九的腰桿比蔡英文更硬、更能扛住美方的壓力。相反的，是因為當時的在野黨製造的壓力比美方更大，逼得陳水扁、馬英九做出不同的取捨。如今朝大野小的氛圍遠比陳水扁、馬英九時代更盛，民進黨政府更沒有立場不回應美方的要求。
我們可以設想，假如2016年沒有政黨輪替、仍舊是國民黨執政，國民黨的總統應該也會鍥而不捨地繼續為開放美豬而努力。美豬是台灣必須要繳的「保護費」，不管藍綠誰執政、不管能不能換到國際地位，遲早都是要開放的。
開放美豬不是問題，真正的問題是，怎麼開？當初的馬政府跟如今的蔡政府，都準備要以鬆綁行政命令的方式開放。箇中的原因並不是要迴避國會的監督，而是怕在民意的壓力下，黨籍立委還沒吃到瘦肉精就得了「肌無力」，在關鍵時刻手舉不起來。
馬政府跟蔡政府的不同在於，馬政府當初希望能夠事前溝通、研擬配套，達成社會的共識，才會留下「吃一克瘦肉精也甘之如飴」的話。而如今的民進黨，已經放棄了與社會溝通的可能性，直接用順昌逆亡的思維，扣反對者的帽子，把問題上綱到「扯台灣後退」。
所以我們看到的是，政策先確定開放了，然後政府各部門才開始研擬規範、配套。政府講了一堆美豬多不好吃、多沒有競爭力，但內臟到底在不在開放之列，卻沒有人說得清楚。政府信誓旦旦說，學校營養午餐不能用，不讓學童吃瘦肉精；但一般民眾要如何避免自己吃到含瘦肉精的豬肉，卻沒有一個官員給得了答案。
民眾沒有看到政府官員的專業、政策規劃能力，只看到官員們的胡言亂語、不知所云。為了替瘦肉精豬辯護、背書，陳時中居然還說，「想吃還不一定吃得到」。缺乏同理心，莫此為甚。
開放美豬的決策背後，反應的是台灣「親美反中」牌太過好用，執政黨只要把問題上綱到「國家利益」，就可以等著支持與反對者選邊站。從此，不再需要社會對話、不再需要凝聚共識，社會自然越來越撕裂，政府的決策品質也會越來越差。
●作者：單厚之／資深媒體人
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