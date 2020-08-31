名家論壇》黎榮章／國民黨 奈何風向總是看不準？

根據QuickseeK快析輿情資料庫的監測，國內對於無症狀確診的恐懼，使得普篩一路以來都有支持聲量；8月初新北市長侯友宜就曾在行政院會公開建議推動入境普篩，到17日彰化縣衛生局成功篩出無症狀少年個案後，普篩派更一下子有了底氣，國民黨21日看準時機，大膽逆時中倡議「14執政縣市聯合普篩」，黨祕書長李彥秀證實「黨中央已在考慮此事」、「多做不會錯」。
然而陳時中在22日記者會反駁「只是多做一點」說法，陳時中強調，以現在居家檢疫者共25萬人估算，若都要無症狀篩檢，恐會找到破萬偽陽性個案，要採檢2次陰性至少要5、6天才能放出來，醫療量能將被擠爆。這番基於科學立論的解釋，加上陳時中在這半年多來累積的民眾信賴度，成功一舉扭轉網路風向，反普篩的討論瞬間壓倒普篩派，也讓「逆時中」的國民黨陷入苦戰。
這段時間以來，不少藍營地方首長對普篩都有所表態，QuickseeK快析輿情資料庫針對藍營地方諸侯與普篩議題交叉分析，其中，在防疫期間一直精準掌握風向的新北市長侯友宜扮演意見領袖，深刻影響藍營對於普篩的看法。
如前段所述，侯在8月2日公開呼籲入境普篩，隨即創下一波網路聲量高點，但國民黨21日傳出串聯執政縣市普篩，起先侯也呼籲要普篩，隔日即遭陳時中扭轉風向，侯友宜隨即改口「新北市政府會與中央並肩作戰」，地方的縣市長沒有與黨中央同一陣線，幾個執政縣市對普篩的看法轉趨低調，地方對於普篩的聲量與彰化爭議發生前大有不同。
從整體的環境分析，彰化爭議發生後，「支持普篩」與「支持居家檢疫」的五項關鍵指標，兩者聲量平分秋色，但居家檢疫的數據仍明顯佔優勢，按讚表態率、分享佔比、沒有發言的瀏覽使用者較多，潛在的支持者可能遠超過普篩派，國民黨傾全黨支持彰化普篩以為找到攻擊破口，但卻沒有預期社會氛圍仍然比較弱勢。
進一步分析彰化普篩爭議相關話題，可見熱門話題前5名都來自反普篩陣營的意見領袖頻道。前副總統陳建仁卸任後曝光度銳減，但當中央面對強大亂流，身為中研院流行病學權威，他的臉書科普文章隨即強勢攻佔熱門話題首位。
此外，親綠粉專「恕我無法支持」質疑彰化縣做法黑幕重重，曾公開支持罷韓的麻醉科醫師邱豑慶，以及前民進黨立委、發言嗆辣著稱的婦科醫師林靜儀，都高分貝質疑彰化縣衛生局，總統蔡英文力挺中央指揮中心的貼文也擠進前五名。熱門話題直到第十名，才出現國民黨羅智強的貼文，顯示網路整體的支持板塊並未移動，國民黨主動開闢戰場卻選了逆風的不利位置。
國民黨原以為可藉由彰化縣檢驗出無症狀確診案例，進一步主打入境普篩，一舉將陳時中拉下神壇，但事實上單一案例還是難以對抗上半年以來的防疫紅利，從普篩支持度、黨內風向到網路態度板塊的移動，在在顯示國民黨誤判情勢；而從整起爭議來看，藍營的黨內溝通也出了很大問題，黨主席帶頭求戰，卻叫不動地方諸侯，沒有正確體察民意及自亂陣腳同時發生，是不戰而敗的關鍵原因。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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