名家論壇》范疇／你可能錯看了「美中關係」！

美中關係在80年代剛解凍時，中國還很天真，常會講真話，中共老紅軍海軍司令劉華清訪問珍珠港時，他對美軍太平洋司令說：「讓我們有個默契，以國際換日線來分界，換日線以西由中國管，換日線以東由美國管」。美國有點嚇到了，從第二次世界大戰後，美國絕不允許地球上有第二個國家可以威脅美國全球霸主的地位，不論在政治上、軍事上、還是經濟上。

然而，80、90年代的美國需要聯中抗蘇，因而對中國很寬容，甚至是抱有期待的。當時美國對中國的政策是「一球兩制」- 宇宙只有一個地球，地球只有一個主宰就是美國，但允許你中國可以在第一島鏈範圍內發揮你的制度，隨意唱歌跳舞，五十年、一百年不變。然而中國當時的意圖是「一邊一國」-以國際換日線為界，誰也不棣屬誰。

關係何時開始變質？

在美國還願意容忍「一球兩制」的年代，美國將其二戰後建立的「美國秩序」（Pax America）幾乎是全面開放給中國搭便車，WTO、貿易通路、美元、人員交流、技術轉讓都開綠燈。尤其在2001的911事件到2011獵殺賓拉登成功的這十年內，美國全力應付中東及西亞，對中國採取半放任態度，中國的經濟就是在那十年間崛起的。那段期間，台灣在國際政治上、軍事上其實是極其危險的，幸好那時中共急於發展經濟，且軍力距離威脅台灣還遠遠不到位。

美國雖然慢慢開始覺得不安，但中國既然還在「韜光養晦」，因而美中關係還算湊合。

中國內部政治在這十年間發生了絕大變化。鄧小平等「紅一代」後繼無人，只能把江山逐步過渡給非嫡系的共青團（團派）及具有海外經驗的「海龜派」（海歸派），一直到2012年。2012年的中共十八大是個血腥的年份，紅二代與團派的生死鬥爭，若用台灣熟悉的語言來形容，就是「公司派」與「市場派」之間搶奪經營權惡鬥。同時，紅二代自己之間更是白刀進紅刀出，最終上位的是習近平。

大約2015年前後，美國赫然察覺，中共在習近平的雄心折騰下，胃口已經從過去的「一邊一國」發展到了「一球獨尊」，海軍從防守型轉為遠洋藍水型，國際政治經濟跳躍到深入歐洲腹地的「一帶一路」，通過「大撒幣」、「大外宣」統戰美國機構和人民。但由於華爾街與中共家族的腐敗結合，以及大公司利之所在，美國對中政策在「擁抱熊貓派」與「屠龍派」纏鬥下一直持拉鋸狀態。2016年川普總統上台，開始徹底扭轉這態勢，不但收回了當年提供的「一球兩制」模糊空間，再從示警到貿易戰到科技圍堵，走到了今天的封鎖。這過程並不僅是川普的個人喜惡所致，川普上任之初對加拿大、墨西哥更狠。美中態勢發展至此，是在美國政府及參眾兩院看到中共的以牙還牙、奉陪到底的反應後，累積了8年的各種證據終於浮現而達到的兩黨共識。北京撕毀「中英聯合聲明」、頒布香港國安令的那一刻，大勢就已板上釘釘，2020美國大選無論哪黨勝出，對中政策都會由封鎖前進到封殺，再到全面封殺，無論是政治、經濟、科技、金融。

與此同時，雙方軍事進入前所未有的對峙，美國以南海為目標，中國以台海為恐嚇。在美國對中國的全面封殺到達「伊朗級別」之前，是否會發生軍事衝突，目前還是未定之天。

「美中台關係」已經是個過時的認知框架

●作者：范疇／知名作家





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