名家論壇》范疇／你可能錯看了「美中關係」！

在台灣，人們所慣稱的「美中關係」或「美中台關係」，經常落入一個高度、寬度、深度都不夠的框架中，然後，角度又多被各種情緒綁架，因此，看法經常是混濁的。這種現象也可換個比喻說，社會中許多人患上了「近視眼」，看得到腳下的坑洞卻看不清遠方的危險，當然也有「遠視眼患者」，看得到遠方的危險卻看不清眼前的陷阱。
接下來，在有限文字下，我儘量描繪一個「美中關係」的框架，或有助於理解台灣此時此刻的近憂和未來的遠慮。
美中關係的本源– 「一球兩制」 還是 「一邊一國」？
美中關係在80年代剛解凍時，中國還很天真，常會講真話，中共老紅軍海軍司令劉華清訪問珍珠港時，他對美軍太平洋司令說：「讓我們有個默契，以國際換日線來分界，換日線以西由中國管，換日線以東由美國管」。美國有點嚇到了，從第二次世界大戰後，美國絕不允許地球上有第二個國家可以威脅美國全球霸主的地位，不論在政治上、軍事上、還是經濟上。
然而，80、90年代的美國需要聯中抗蘇，因而對中國很寬容，甚至是抱有期待的。當時美國對中國的政策是「一球兩制」- 宇宙只有一個地球，地球只有一個主宰就是美國，但允許你中國可以在第一島鏈範圍內發揮你的制度，隨意唱歌跳舞，五十年、一百年不變。然而中國當時的意圖是「一邊一國」-以國際換日線為界，誰也不棣屬誰。
關係何時開始變質？
在美國還願意容忍「一球兩制」的年代，美國將其二戰後建立的「美國秩序」（Pax America）幾乎是全面開放給中國搭便車，WTO、貿易通路、美元、人員交流、技術轉讓都開綠燈。尤其在2001的911事件到2011獵殺賓拉登成功的這十年內，美國全力應付中東及西亞，對中國採取半放任態度，中國的經濟就是在那十年間崛起的。那段期間，台灣在國際政治上、軍事上其實是極其危險的，幸好那時中共急於發展經濟，且軍力距離威脅台灣還遠遠不到位。
美國雖然慢慢開始覺得不安，但中國既然還在「韜光養晦」，因而美中關係還算湊合。
中國內部政治在這十年間發生了絕大變化。鄧小平等「紅一代」後繼無人，只能把江山逐步過渡給非嫡系的共青團（團派）及具有海外經驗的「海龜派」（海歸派），一直到2012年。2012年的中共十八大是個血腥的年份，紅二代與團派的生死鬥爭，若用台灣熟悉的語言來形容，就是「公司派」與「市場派」之間搶奪經營權惡鬥。同時，紅二代自己之間更是白刀進紅刀出，最終上位的是習近平。
大約2015年前後，美國赫然察覺，中共在習近平的雄心折騰下，胃口已經從過去的「一邊一國」發展到了「一球獨尊」，海軍從防守型轉為遠洋藍水型，國際政治經濟跳躍到深入歐洲腹地的「一帶一路」，通過「大撒幣」、「大外宣」統戰美國機構和人民。但由於華爾街與中共家族的腐敗結合，以及大公司利之所在，美國對中政策在「擁抱熊貓派」與「屠龍派」纏鬥下一直持拉鋸狀態。2016年川普總統上台，開始徹底扭轉這態勢，不但收回了當年提供的「一球兩制」模糊空間，再從示警到貿易戰到科技圍堵，走到了今天的封鎖。這過程並不僅是川普的個人喜惡所致，川普上任之初對加拿大、墨西哥更狠。美中態勢發展至此，是在美國政府及參眾兩院看到中共的以牙還牙、奉陪到底的反應後，累積了8年的各種證據終於浮現而達到的兩黨共識。北京撕毀「中英聯合聲明」、頒布香港國安令的那一刻，大勢就已板上釘釘，2020美國大選無論哪黨勝出，對中政策都會由封鎖前進到封殺，再到全面封殺，無論是政治、經濟、科技、金融。
與此同時，雙方軍事進入前所未有的對峙，美國以南海為目標，中國以台海為恐嚇。在美國對中國的全面封殺到達「伊朗級別」之前，是否會發生軍事衝突，目前還是未定之天。
「美中台關係」已經是個過時的認知框架
少有人注意到從2019年開始，這種三角關係的認知，已經開始失效了。取而代之的是一種「五角關係」。哪五角？請繫好心理安全帶，那是「美利堅共和國、中華人民共和國、中國、中共、台灣」這五方。或許用英文來表達比較清楚，五角就是：The United States, People’s Republic of China(PRC)、China, Chinese Communist Party(CCP)、Taiwan。
這絕不是語言遊戲，而是真實在發生的。明顯的分水嶺啟自2019年10月4日美國副總統彭斯在哈德遜研究所那場震驚世界的演講，他首度嚴格區分了「中國」（China）和「中共」（CCP），並直指「台灣」（Taiwan）是「中國」及「中國人民」的制度進化的指南針。
那天起，對「中國」和「中共」的區隔，無不表現在美國國會、白宮的各種文件以及發言中，甚至對「中國」和「中華人民共和國」也開始區隔，再加碼至區隔「PRC政府(Government)」和「中共政權（Regime）」，例子多不勝數。
以後美國的國會和白宮，在論述大局時，肯定將越來越區分「美國/中國關係」、「美國/中共關係」、「中共與中國的關係」、「中華人民共和國的代表性」等等不同的認知場景。美國的盟國，勢必逐步跟進。台灣政府自己有點後知後覺，但近日已經開始跟上腳步了。
但在台灣的社會層面，認知場景還是遠遠落後。多數人腦中概念和用語還停留在「兩岸關係」，少數人懂得使用「美中台三角關係」，但幾乎無人懂得與時俱進、用「五角關係」來細膩化台灣國安的戰略及戰術，這對台灣的主體性和國安都是不利的。因此，我寫成了《台灣已進入五角關係》一文（2020-05-27），也因此本文的標題才會使用「錯看」一詞。
台灣人需要三套論述
大局每週都在變，但趨勢正往我2016年提出的「中共不等於中國」以及2018年提出的「美國向台灣借名片」的方向進展（有興趣的讀者麻煩Google）。由於過時的「三角關係」已轉化成為「五角關係」，在新的認知框架下，台灣需要三套論述。
當然最需要的就是台灣自己的主體性論述。這方面早有先輩，我自己也寫過數十篇文章，在此就不贅述。
第二套是台灣的「中國論述」。當前台灣對「中國」（China）這概念的認知框架，既殘缺不全又扭曲，以至於社會內部撕裂，又為中共的滲透提供了豐富土壤，對台灣的國安極為不利。
第三套我稱為「後中共專政的中國論述」。這是為世界準備的。全世界現在都難以想定一個「後中共專政」的中國有哪些可能？為世界提供一套夠高、夠廣、夠深的認知框架，乃台灣責無旁貸之事。理由有二：其一，現在被稱為「中國China」的這一陸塊，未來千百年都會是台灣的緊鄰，無論其如何變化，台灣對它都得有一個客觀真實的認知框架。其二，由於文字、語言、歷史經驗的便利性，世界上最適合提出這認知框架的地方就是台灣。但台灣往往依賴西方觀點來作論述，這點令人可氣又可笑。在我看來，這現象反映的是台灣對自己主體性認知還不到位。
最後以一句話收尾：因為認知框架的不足，因而「錯看」大勢，輕則進退失據，重則危及國安，豈可不慎乎？
●作者：范疇／知名作家
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