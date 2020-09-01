名家論壇》黃至堯／面對後疫情時代裁員潮，我該怎麼辦？

我常說，人一定要在得意的時候找退路，千萬別在失意的時候找出路！
今天就從人資專家的角度，給大家以下 5 點建議，讓您在此惡劣的環境下，仍能成為職場常勝軍。
一、最後的日子，我該做些什麼？
被裁員很難受，留下的也不好過。多替公司、主管、同事想想，還能為他們做些什麼，不要自怨自哀做出失態的舉止，成熟理性面對這個大家都不願發生的結果。
保持一貫工作態度，誠懇地跟所有人致謝與道別。我不只一次收到被裁員同事的卡片跟小禮物，這不僅是職業的表現，也維護了良好關係，日後必有機會再見。
二、開啟自我對話，重新定位自己
面對裁員，心中的恐慌和不安，都不會改變結果。想找出路，必須調整心態，開啟「自我對話」非常重要。
多數人在日復一日的工作環境中早已忘了如何思考，裁員反倒可以重新認識自己（ reset ）， 調整方向、發揮潛能。
好好想想自己存在的價值，什麼事自己最想要的生活方式？
「診斷」自我的優勢、興趣，想想別人怎麼評價你？
三、立馬展開學習計畫，保持競爭力
人才不一定需要企業，但企業永遠需要人才。持續學習並掌握趨勢，主動權永遠在自己手中。
機會是留給準備好的人，看看身邊同事朋友下班後都在幹嘛，就不難預測他們的未來的成就。
上帝公平的給每個人一樣的時間,，多花些「錢跟時間」學習，肯定比瞎忙要有前途。
投資自己的回報將遠超乎你的想像！
四、累積正面評價，讓伯樂來找你
多數人找不到伯樂是因為，沒搞清楚「做事 VS 做人」其實是兩件事。
「人脈存摺」很多時候比實力重要，有兩個問題可以提供思考：
1. 多少人對你留下了印象？
盡量接觸不同的圈子，擴展自己的人脈。調整好自己的社交帳戶， 準備好讓更多的人「認識你」。
2. 人家對你的印象如何？
「認識」很重要, 但「留下好印象」更重要！積累正面評價的速度，將會決定伯樂何時出現。
五、快去結識多年經驗的獵頭顧問
多數人在失業才找工作，面試才接觸 HR。獵頭顧問剛好相反，除了睡覺，就是談職缺＆找人。
獵頭顧問好比家庭醫生，可以照顧你一輩子，在每一次的職涯轉換扮演至關重要的角色，有經驗的專業獵頭可以節省你許多彎路。
大老闆身邊幾乎都有專屬獵頭，老闆們經常告訴我，只要是人才一個都不能放過！
最後，好好享受裁員帶給你從心（新）認識自己的機會，試著活成自己最喜歡的樣子！記得要感謝生命中的每一天，感謝每一個相處過的老闆！祝福你！
●作者：黃至堯／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年 HR 暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com