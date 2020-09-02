名家論壇》錢震宇／民進黨教會我們的事

政治像極了愛情，可以不用理由，說要就要、說不要就不要。
原來民進黨教會我們，搞政治是不用堅持理念，不用堅守道德底線，不需要顧慮民眾健康，只需要「利益交換」即可。
這幾天，政府官員嘴巴講出來的話，全都圍繞著「交換」、「條件」、「利益」字眼打轉。蘇貞昌說，「開放（含瘦肉精）美豬，有利貿易談判」；陳時中說，「換一個台灣在國際上地位」；王美花說，「若不解決美豬、美牛，加入 CPTPP 是不可能的事」；陳吉仲說，「唯有接軌國際，才能走向世界」；陳其邁說，「要入國際組織就要守規範」。
一夕間，加入國際組織彷彿成了民進黨政府最重要的大事，其重要性遠高於討論瘦肉精的容許量、遠高於對消費者食用上的傷害、遠高於對台灣養豬產業的影響、更不用說遠高於過去這些曾經上街頭大喊拒絕瘦肉精、要求總統下台的民進黨立委們。
不管你信不信，至少當年跟著民進黨走上街頭抗議的團體都信了。我不願稱這些團體是民進黨的附隨組織，但看起來他們就是。過去這些動輒以環保、食安、教育、生態、婦女、社區學習為主的 NGO（ non-governmental organization，非政府組織）團體，強烈的反對含瘦肉精美牛進口，難道只因為「時空環境」不同，現在就張開雙手歡迎瘦肉精美豬嗎？還是因為這些 NGO 也跟著蔡英文一起「升天」成為 GO（政府組織），少了 N 果然就少了聲音。
看到包括國民黨、民眾黨等在野黨，用盡各種梗圖，把過去綠委說過的話製圖、列出過去跟民進黨上街抗議的 NGO，想要凸顯民進黨鴨霸作為，來抗衡民進黨開放瘦肉精美豬的力道，坦白講只是蚍蜉撼樹。社會上少了 NGO 帶頭抗爭、輿論上少了新聞媒體跟進、再加上網路社群少了帶頭起風的意見領袖，要想形成熱帶氣旋，難上加難，何況成颱。
至此，原來民進黨教會我們，想要控制輿論、形成氛圍就要先收編 NGO、介入媒體經營，但這都不是容易的事，必須要花時間、下資源，民進黨勢必要用更大的利益來跟這些「原本有所堅持的人」來交換，而且是要私下往來，同時在事情未成之前都要保持堅定立場，以換取外界信任。就像這次開放瘦肉精美豬，就是民進黨與美方私下達成協議後，之後走個過場，然後立馬宣布開放美豬美牛，不就是一樣的套路嗎？就只是四個字「利益交換」。
不用政策說明、跟在野黨溝通、跟民眾表態，說來就來、想過就過。少了阻礙、原來開放美豬、美牛是如此順暢的事情，這也顯得之前的馬政府為了要開放美牛跟簽訂 ECFA 大費周章解釋是多麼天真無知而鄉愿了。
美牛可以、美豬可以，同理可證，開放日本核災食品、重啟核電都可以，保證不會有任何 NGO 跟民間團體出面反對、也不會有任何媒體反彈。
看看 2008 年韓國李明博政府為了開放美牛，街頭出現大規模示威，最後演變成暴力抗爭，民進黨美好平和的「開放美豬經驗」或許還可以輸出到其他國家成為借鏡。
這是民進黨教會我們的事，只要懂得運作 NGO、掌控社群媒體及網路，加上掌握國家機器，可以任憑時空環境轉換，「原來執政就是這麼樸實無華且枯燥」。
在野黨不要怨，因為你起不了風、也造不了浪，民眾也不必不爽，這已是事實。在等著吃含有瘦肉精豬肉的同時，好好想想這些民進黨教會我們的事吧！至於民進黨與美方交換了什麼利益，有沒有犧牲國民權益與國家未來，恐怕只有交換的雙方彼此知道，大家邊吃美豬邊看吧！
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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