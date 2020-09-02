名家論壇》吳崑玉／劃定台灣的紅線

先從政治問題談起好了。國民黨一直沒有搞清楚，任何有效的國際關係或兩岸論述核心，不該是複雜的歷史脈絡或法理論證，而是簡單的行為準則，一如法律是以人的行為而非其身份，來界定其有罪無罪。民進黨的兩岸論述最大弱點，就是仍以「中國」、「共產黨」等身份論述為核心，甚至某些獨派仍迷戀血統論。這種論述在扁朝之後曾一敗塗地，近年卻因香港事件和大陸一系列對台強硬宣言，強推一國兩制，炫耀軍力恐嚇武統，而重獲人們青睞。顯見引犯眾怒的不是統獨立場，而是拎著棒子恐嚇我們的「行為」。
所以，國民黨該區分的，是中國大陸執政者的「態度」，而不是無視於對岸執政者鷹派與鴿派的差異，一味應聲附和對岸執政者。近日偏藍人士聚會中，許多人都懷念起胡溫時代，那時氛圍真叫改革開放，而非現在習時代的肅殺冷酷。國民黨大可表明願意促進與鴿派合作的兩岸和平發展，卻絕不接受鷹派的武統恐嚇與威脅利誘，畫下明確紅線，想談就好好談，但要打我們也不怕打。
換句話說，在兩岸問題上，國民黨任何宣示與改變，皆已無法取得人們信任。但畫出紅線與底線，並在各個事件中明確表態，不怕得罪習政權，才會讓人們相信國民黨有所轉變，像個民主自由國家的政黨，而非對岸的奴才。
講白了，台灣雖小，但就是根啃不動的硬骨頭。面對對岸的獅吼功，我們站住不動比中指也就夠了，剩下是對岸自己的政治決定問題。雖有風險，雖然免不了恐懼，但面對恐懼而不退縮，從容應對，才是勇氣。
但是，真正的勇氣並不是憑藉空洞的人心和憤怒，而是真正的實力，也就是國防軍力，那才是我們敢對老虎比中指的根底。幻想兩岸開戰，美日來援，與依賴對岸善意跪求和平，一樣的不切實際。
兩岸軍力失衡，是不爭的事實。台灣軍隊到底能不能打？能否足以應付一場全面戰爭？的確是個問號。究其根本，扁政府時代敵視軍人，馬政府時代從募兵制到大幅縮減軍力，都是原因。馬政府第二任時，國防部後備司長來向立委說明後備兵力只有四個月訓練，便嬉皮笑臉的一直重複：「兩岸現在情勢和緩，所以國軍可以輕鬆點。」如果這種想法是對的，那何不把國軍全部裁光算了？國軍高官不專注本職學能與實戰戰力，而想依賴政治情勢夾縫求生，此種態度，才是國軍弱化的根源。
面對兩岸軍力失衡與真實的威脅，但該傷腦筋的是如何提升戰力戰法？而不是避戰求和。照馬英九和蘇起等人的邏輯，七七抗戰根本不該打，汪精衛等人才是對的。當時平均傷亡十個中國兵，才能換得一個日本兵傷亡，上海一戰幾乎打光了十年建軍的德制裝備中央軍。作為一個主權獨立的國家，有些仗不想打也得打，因為那是生活方式與國家尊嚴之戰。「寧可站著死，也不願跪著活」，不只是一種口號，更是很多人面對極端狀況時的心情。
以台灣現況，買美國的高科技高級武器來加強戰力，當然是免不了的，但是高科技也就等於高昂的作業維持費，台灣的財政受得了嗎？比較務實的反而是加強後備戰力，全民皆兵，讓敵軍上了岸也無法佔領，拉高敵軍戰爭成本到難以承受地步，才是最好的「嚇阻」。
回到政治問題，國民黨並非完全沒有救，但如果站住現有立場不動，那就真的沒有救了。國民黨如果能用「行為」和「態度」來為兩岸畫下紅線，以務實態度改革國防，重建軍人的尊嚴，表明自己作為一個民主自由國家政黨的邊界與原則，有所為亦有所不為，可笑臉時堆笑臉，該開砲時便開砲，像個腰桿挺直有骨頭的大人，才能重新贏得人們的尊重與信任。
戰爭與和平，武力與外交，向來是一種辯證法的存在，依賴道德感與恐懼感從來就難以存活。冷戰70年，天天喊打卻沒有真打，背後依恃的邏輯是成本太高，而不是誰的善意。讓台灣人們更深入瞭解危機時代的辯證法，也許比成天在矛盾兩難中選邊站，更能建構務實的國家安全共識。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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