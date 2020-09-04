名家論壇》黃創夏／9月6日國民黨將魂斷「江八點」！

很多文獻都可以查到：「江八點」指的是1995年1月30日，當時擔任中國共產黨總書記的江澤民發表題為《為促進祖國統一大業的完成而繼續奮鬥》的講話。講話中提到了關於發展兩岸關係、推進中國和平統一進程的八項主張，因此被稱作「江八點」。
順便提醒國民黨，1995年在兩岸互動上是一個很不好的年份，那一年台灣最流行的一本書叫做《1995年閏八月》，想像解放軍大舉攻台、而事實上那一年也是共產黨「文攻武嚇」最兇殘的一年，「九評李登輝」後，對台海試射飛彈，在平潭附近海域發動十萬人的實彈軍演，宣稱要「千機騰空渡海峽、萬船齊發佔台灣」。
在這樣的歷史背景之下，「江八點」絕對不會是台灣人民可以接受的名詞，9月2日國民黨黨中央竟然提出要在9月6日全代會國民黨的新兩岸論述，冠上江啟臣之名稱為「江八點」？這不是自找死路，還能是什麼！
還有此時此刻，在中南海中，習近平和江澤民系統的關係如何？婦孺皆知，哪壺不開提哪壺，還提和江澤民有關的名詞，自找麻煩嘛！
當然，國民黨如果真的通過「江八點」，真正的關鍵並不是「名稱」，濃縮一下變成「江七點」或是加油添醋搞成「江十條」都無濟於事，因為此時此刻竟然還能搞出「江八點」？完全曝露了現在的國民黨黨中央那些「大人們」完全和社會與世界大勢脫節，不知今夕是何年！
說國民黨不知今夕是何年，一點兒都不過分，江啟臣版的「江八點」不管運用文字遊戲東繞西扯，說穿了就是無法拋棄所謂的「九二共識」！
這真是最荒謬的「選擇性失憶」了，念念不忘28年前的「九二共識」，可是距今25年前的「1995閏八月」帶給台灣的恐嚇和驚嚇，國民黨竟然忘得一乾二淨？只記得更久遠前的記憶，時間近一點的就記不起來，江啟臣帶領的國民黨，是想要提醒社會大眾，國民黨到底有多老邁昏庸、智能退化了嗎？
拜託國民黨諸公諸婆，如果你們連「1995年」都已經不清楚了，那個時空環境更遙遠的「1992年」就別死抱不放吧！
其次，江啟臣版的「江八點」最可笑的叫做「自不量力」，長篇連牘一大堆就是說國民黨可以處理兩岸關係，請江啟臣再去看看馬英九，問一問2016年底在馬來西亞，馬英九去參加經濟論壇，被中國共產黨蠻橫拿掉「前總統」頭銜的往事和公然羞辱吧！
沒有實力，哪有被尊重！
國民黨憑什麼說有了國民黨和堅持「九二共識」，共機和戰艦就不會來繞台、台商在大陸的工廠就不會被查稅、1700顆飛彈就會從江溪和安徽移開。
真正關鍵的問題，江啟臣版的「江八點」一直沒有講清楚、說明的就是：看不出國民黨心目中，中國共產黨到底被界定是什麼？
國民黨左一句兩岸關係、右一句兩岸關係，套句以前蔣介石的大哉問「敵乎？友乎？」
請江啟臣們先告訴台灣人民，你們心目中的中國共產黨「敵乎？友乎？」
以國民黨中央現在當權派常常表現出來的「選擇性失憶」，大概也不知道蔣介石曾經有過「敵乎？友乎？」大哉問吧！
這是1934年秋，中日局勢更趨危急，正進入最後關頭，蔣介石口述，囑咐陳布雷筆錄，撰《敵乎？友乎？中日關係的檢討》一文，但以當時政治關係，不便以陳布雷的名義出之，故以徐道鄰名義刊載於《外交評論》（The Foreign Affairs Review）第三卷第十一、十二期合刊號。蔣介石知道要處理事情的第一步，就是先界定好當時的日本的定位問題。
請問國民黨的「江啟臣們」，你們的「江八點」中到底是如何界定中國共產黨？
敵乎？
友乎？
還是你們根本也不知道、說不上來！
如此連對方定位都無法界定，誰能相信你們能處理好兩岸關係？當然相信你們頂多也只能「卑躬屈膝」了！
此時此刻特別奉勸國民黨，9月6日的全代會，基於「一中原則」的「92共識」真的該拋到垃圾桶中、「江八點」也不要再獻醜了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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