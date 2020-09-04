名家論壇》盧俊偉／與美經貿協定　台經濟戰略的關鍵方向

不可諱言，台灣在融入世界經貿體系的過程中，一直受到國際政治的非經濟因素干擾，導致我們在對外洽簽經貿合作協定的進展上，並不如其他國家來得順利。也因為我們在國際經貿合作空間上遲遲施展不開，導致台灣流失了許多寶貴的經濟和產業發展機會。例如在媒體報導中經常可以看到，許多企業為了享受某某國家洽簽經貿協定的好處，而決定到當地投資設廠或者創設新的經營據點；試想，如果台灣也能正常跟許多國家洽簽經貿合作協定，我們或許也有機會爭取或留住這些投資和生產活動，一起來壯大台灣經濟！
為了突破對外洽簽經貿合作協定的困境，從過去到現在的歷任政府，都曾經嘗試從不同的策略路線，來試探爭脫困局的可能性。前任政府曾經試圖以洽簽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的友中或親中策略，來換取中國不再打壓台灣爭取國際經貿合作空間的可能性，然而簽署之後，台灣對外洽簽國際經貿協定的進展卻依然有限，結果印證這項策略路線並沒有成功。
如今，新的國際局勢和氛圍，包括美中對抗、香港情勢、台灣的防疫表現等等，都大大提高了台灣在國際社會上的能見度和認同度，這正有利於台灣一掃躊躇，爭取開拓更大的國際經貿合作空間。
以國際政治經濟局勢而言，美國無疑是最具有影響力的指標性國家；過去台灣之所以能夠加入世界貿易組織（World Trade Organization，WTO），最重要的關鍵也是因為獲得了美國的支持，產生了帶頭效應，讓其他會員國也同意讓台灣加入。因此，如果台灣能夠把握這波國際友台的新局勢，與美國簽署更進一步的雙邊經貿合作協定，就有機會藉此發揮領頭羊的作用，化解其他國家與台灣簽署FTA的政治障礙，讓更多國家願意與台灣締結更緊密的經貿合作夥伴關係，尤其是美國印太戰略所涵蓋的國家，包括美國推動與澳洲、印度、日本、紐西蘭、韓國、越南等印太六國共同建立「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network, EPN），未來台灣也可能有機會加入。
事實上，美國貿易代表署（USTR）貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在2017年獲美國總統川普提名後、在參議院接受任命案審查時就曾表示，未來對台除了尋求解決如美國豬肉和部分牛肉的巿場進入障礙等長期存在問題之外，也將制定促進美國與台灣雙邊關係的貿易和投資政策，與台灣建立更緊密的經貿關係。如今三年多過去了，據聞美國國務院次卿有機會於近期來台進行台美經濟商業對話，台美經貿合作協定終於有了往前推進的可能。
接下來，雖然戰略層次目標清楚，但戰術層次仍有許多議題待台美雙方展現善意協商處理；美豬和部分美牛開放只是其中議題之一，依據美國近幾年所公布的「2020年貿易政策議程與2019年度報告」，對台關切的經貿議題還包括稻米採購制度、農藥殘留容許值訂定的管理程序、美國農業生技產品和有機產品的市場進入障礙等農業議題，以及智慧財產權、藥品及醫療器材價格及給付等技術貿易障礙議題。在談判對應的整體策略上，可善加研究並視情況援引美國近年與韓國、日本等國家完成修訂或簽署的FTA內容規定，爭取我國有利條件。
如今在跨國產業重新移動、布局的趨勢下，建構新時代的跨國供應鏈夥伴關係將是當前台灣經濟的當務之急。台美經貿關係深遠，台美產業長年緊密互惠。美國是我國第二大貿易夥伴，是最大的投資來源國，更是最大的技術供應國，我國向外購買的技術約七成來自美國，美國更是台灣科技產業的最大採購國。目前政府所欲發展的各種創新產業，其重要的核心技術來源是美國，台灣經濟重新連結美國的「新東向」發展，與美國建立更緊密的制度化、穩固化的經貿合作關係，將是未來台灣關鍵的經濟戰略方向。
●作者：盧俊偉／台灣經濟研究院研究員
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