名家論壇》黎榮章／蔡英文進口美豬三大理由　民眾買單？

根據QuickseeK快析輿情資料庫的監測，背書美豬牛進口的「3大理由」好感度慘澹，其中「協助豬農走向國際」負面聲量最高，即便中央畫出百億養豬產業基金大餅，地方上保護豬農的聲勢依然浩大。「國際食品衛生標準明朗化」的說法也飽受嘲諷，新北市長侯友宜帶頭批評蔡英文，國際食品法典委員會（CODEX）的標準從2012年到現在為止都沒有變，當時各界要求美豬含萊克多巴胺為零檢出，到現在為止也都沒變，「是總統你變了」。
至於「促進台美關係及基於台灣經濟利益總體戰略」，則是負聲量最低的一項，不少支持者展現對政府把關食安標示的信賴，並坦言「美國爸爸開航母來總是會有代價的，我可以接受這個政策」。不過整體看來，開放美豬牛議題的網路好感度P/N值最也不超過0.24，不論從民調或網路聲量來看，反對美豬美牛進口顯然造成重大的社會分歧
開放美豬美牛進口爭議，中央這次「一個鼻孔出氣」，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中基本上跟著蔡英文的3大理由的框架，進一步在記者會、專訪中闡明相關實施細節。不過面對輿情一片罵聲，QuickseeK快析輿情資料庫監測發現，蔡英文和陳時中近期的網路好感度反而逆勢成長，過去負面危機經常會影響相關人物的評價，但本次的數據顯示與經驗不同。
比較宣布開放美豬牛前後4天，捷克參院議長韋德齊來台陪蔡英文過生日，讓她的好感度在8月31日一夕竄高，「台捷友好大突破」成功平衡風向、彌補因美豬牛帶來的罵名。陳時中則高喊「帶頭吃3個月瘦肉精美豬」，當日聲量甚至超越蔡英文。3人中唯獨蘇貞昌聲量低迷，好感度也一路下探，蘇貞昌「每天吃33塊含萊劑排骨，5到10年才會超標」未能吸引支持者附和。
不過若說蔡英文僅靠「過生日」打模糊仗博好感也不盡然。從議題關鍵意見領袖來看，網路討論美豬牛議題的文章中，仍是民進黨佔盡優勢。蔡英文本人的臉書粉專的2篇貼文，按讚數力壓群雄，分享數破千，瀏覽數甚至超過十萬。綠營臉書粉專也一呼百應，知名粉專「486先生」維持一貫挺蔡立場，強調美豬進口後，要讓台灣消費者自己選擇，在政治類臉書粉專中按讚數居冠。即便網路上對「3大理由」反應不佳，但綠營支持者大聲疾呼的幫腔，讓蔡英文的好感度竄高，聲勢儼然凌駕於社會共識之上。
對抗美豬進口，國民黨有意聯合火力，黨中央打算串聯22個地方縣市議會黨團開記者會，強調將修《食品安全衛生管理自治條例》，要求地方禁用含瘦肉精的美豬。此外，江啟臣也揚言不排除上街頭抗議，具體細節正在積極研擬。但於此同時，農委會也連日赴地方「拆彈」，主委陳吉仲甚稱，跟各縣市養豬協會溝通後，大家認為100億不夠，「我要負責再跟院長爭取另外100億。」藍綠雙方看似戰略底定，能否拉攏豬農、擺平地方將成決勝點。
民進黨政府不僅網路守勢頑強，在地方上更打起心理戰，據報導指稱，有些豬農擔心，若站出來反對中央，會不會就拿不到100億養豬產業基金，讓地方彌漫著「敢怒不敢言」氛圍。民進黨開放美豬牛，顯然是做足準備而來，而非報導形容的「突襲式」開放。從網路聲量來看，蔡英文所提「3大理由」的網路好感度低，當前民氣尚且可用，但國民黨能不能趁勢主導議題，還得看黨中央的執行力與動員力有多大能耐。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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