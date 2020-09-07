名家論壇》黎榮章／蔡英文進口美豬三大理由　民眾買單？

反對美豬美牛進口顯然造成重大的社會分歧

▲蔡英文開放美豬美牛「3大理由」 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供）

，過去負面危機經常會影響相關人物的評價，但本次的數據顯示與經驗不同。

▲蔡英文、蘇貞昌、陳時中 網路好感度趨勢（圖／QuickseeK提供）

▲開放美豬美牛進口 臉書粉專熱門貼文（圖／QuickseeK）

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com