名家論壇》單厚之／全代會後國民黨會有什麼改變？

按照往例，國民黨在全代會前都會在各縣市舉辦黨代表座談會，讓黨代表暢所欲言、提前安撫黨代表的情緒，以免黨代表在全代會上放砲。為了避免全代會擦槍走火，今年江啟臣幾乎每一場都親自出席，聆聽黨代表的聲音，但昨天的全代會上依舊是各種雜音不斷；更別說還有前主席洪秀柱領銜的《護憲保台決議文》，也 讓人感覺是衝著江啟臣而來。
國民黨這次全代會通過「一章四法」的修正，聽起來好像頗有成績，但實際上就是與黨章相關的四個辦法的變動，包括黨主席選舉取消連署、副主席改為「得」設、中常委名額變動與任期限制、中央委員名額變少，不要說跟一般民眾沒有太大的關係，就連對國民黨的公職都不會有太大的影響。
這樣微幅的修正，基本上沒有改變國民黨中常會的產生方式跟基礎，所以既無法撼動國民黨目前的結構，也無法改變國民黨的決策模式跟思維，未來國民黨決策核心跟民意的落差，並不會因此有明顯的縮小。
外界最關心的，依舊是國民黨的兩岸政策。國民黨目前已經攤在公眾面前的，基本上有洪秀柱、馬英九、江啟臣等三種主張，三者雖然都以《中華民國憲法》為基礎，但強調的重點不同，在政治光譜上的位置也略有差異。
洪秀柱所提的《護憲保台決議文》強調《憲法》的固有疆域，主張「三民主義統一中國」，表明反台獨、共產集權主義，在所有主張中是最統的。該決議文同時也堅持五權、反對廢考監，與黨中央最近的路線有很大的矛盾之處，也是國民黨內最守舊的一種聲音。
而馬英九一再重申的「九二共識，一中各表」，這邊的「一中」指的是過去的現實、現在的分治與未來的可能，並不像洪秀柱的主張，有強烈追求統一、反對分裂的味道。
而江啟臣上任之後高舉的憲法一中，其實就是以《中華民國憲法》作為「一中」的遮羞布。正如兩岸以「九二共識」取代「一中」，以迴避必須要釐清「一中」內涵的尷尬。江啟臣和其所代表的國民黨年輕一輩，也同樣是想以《中華民國憲法》做為擋箭牌，避談「統一」、「一中」的主張。雖然理論基礎是「憲法一中」，但實際上只剩下「中華民國」而已。
三種兩岸主張在政治光譜上的位置極不相同，以洪秀柱最統、馬英九次之，而江啟臣幾乎看不到任何「統一」的味道了。
全代會的這一場角力，最後是江啟臣對馬英九做了部分的讓步，在所謂的「江八點」中，有一點提到了「中國國民黨執政時期關於『九二共識、一中各表』的表述，皆本於中華民國憲法，也是兩岸求同存異的成功經驗。基於中華民國憲法的九二共識，應用於以延續兩岸互動，並以此尋求互動方式與時俱進」。
仔細閱讀這段文字，很難說是國民黨接受九二共識、重新確認九二共識；比較精確的講法應該是，國民黨承認九二共識有過貢獻，未來也不否定九二共識的用處，至於九二共識「與時俱進」之後會變成什麼東西，就沒人知道了。馬英九雖然贏了面子，但實際上，國民黨離「九二共識」其實是越來越遠了。
昨天的「江八點」，並不是一個討論案或決議案，而是國民黨改革委員會「財務穩健」、「組織改革」、「青年參與」、「兩岸論述」四組之一的報告，而且內容極為空泛，大致只能解讀為目前的黨中央希望這樣做，而不是一個全黨認同、背書的方向，跟決議、黨綱、黨章有很大的差距。
國民黨的全代會雖然行禮如儀地開完了，但並沒有改變江啟臣「弱勢黨主席」的地位，也沒有通過任何能增強江啟臣權力或領導威信的條文，全代會看似做了些改革，其實並沒有實質的改變。在國民黨下屆黨主席產生之前，國民黨中央仍舊會維持目前這種空泛、存在感低、無所作為的情況。
●作者：單厚之／資深媒體人
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