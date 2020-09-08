名家論壇》蕭徐行／全代會後　國民黨的美中台三角困局

國民黨推出的數位黨部APP以及新竹關西縣議員補選拿下議員席次，尤其議員補選是國民黨在總統大選被震撼教育後唯一一場勝選，這樣的止敗加上國民黨人刻意節制的不把炮口對內，都讓這場於週日推出的全代會政治大秀讓國民黨有了止跌回升的氣勢。
然而，這場展現中生代接班企圖的戲碼，雖然在面子上展現了和諧的氣氛，卻在裡子上交不出亮眼的成績單，各項的改革方向與政見政綱充滿了妥協的意味，沒有什麼亮點，甚至有些說了等於沒說。例如備受關注的「九二共識」議題，除了內容守成之外，沒有甚麼有創意性的亮點，對於近來厭共與反中的年輕族群，怎麼會有吸引力呢？
受到大環境的影響，九二共識在一般民眾心中已然深具負面意義。去年年初，習近平把「九二共識」與「一國兩制」刻意連結，並希望與台灣人在這個前提下探討一國兩制的「台灣方案」，就讓九二共識被抹上了紅色的陰影；接著去年喧騰了大半年的「反送中運動」，香港人得來的不是民主普選與香港自治的落實，反而是中共祭出了國安法收掉了民主選舉，也讓香港提早了24年進入「一國一制」的時代。
美國的態度更是讓九二共識的潮流性受到挑戰的主要因素。中國的快速崛起讓美國心有忌憚，時時擔心中國會超越爭霸，在現實面，中國與美國的總體國家實力正在縮小中，這次疫情的影響，中國也走出陰霾，重整步伐；美國反而身陷國內政治紛亂與疫情蔓延的泥淖中，經濟狀況明顯衰退。
在情感面，藉由經濟發展提升促進中國政治的開放，讓中國走向民主化一直是美國立志推動的重任，過去多年美國透過優惠、協助等等方案要培養一批與西方相通相知的中產階級。政治理論上有了具規模的中產階級，就是一個國家走向開放社會以及民主體制的基礎；然而中國的發展卻完全背道而馳，不僅沒有走向民主開放，反而走向開明專制的型態發展，近年來對於許多曾經大力協助他的美國企業不僅不知感恩，變本加厲的對於美國這個恩人動手動腳，不予尊重，這自然讓美國人非常的不爽。美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）就強調以交往取代圍堵恐怕是美國過去四十年來最失敗的外交政策，美國原盼中國崛起後能更貼近西方與更為民主，但實際情況卻恰恰相反，中國侵犯人權的行為日益嚴峻，其惡行更反映在近來對待香港的做法與對台灣霸凌。歐布萊恩這樣的嚴詞指責，就是國務卿龐培歐七月時對中國嚴詞批評並呼籲世界各民主國家與美國合作，嚇阻中國共產黨對於世界安全的威脅。
對於台灣這個正處於東亞戰略與地緣政治要衝的國家而言，美中關係的不睦與對立，就讓台灣無法再如以往左右逢源，必須在中美兩強之間有所選擇，這樣回復類冷戰時期對抗為重的國際局勢的狀態，自然就擠壓到國民黨九二共識的空間。
馬前總統雖然一直在辯解說民眾不了解九二共識，但直白地說，一個越講人民越不懂，越講人民越不接受的政見，真的沒有調整與改變的需要嗎？尤其九二共識如果不能幫助國民黨取得政權，再堅持下去的意義何在？國民黨現在該做的，應是如何以更大膽的國際政策，一個超越九二共識以及民進黨鎖國保台想法的新政見，點出人民應該走的方向去說服民眾，才是正道。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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