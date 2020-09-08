名家論壇》李兆立／國民黨去海峽論壇，力保親中第一品牌

此刻，國際社會及台灣民眾對中國的觀感，正處於天安門事件後的最低點，國民黨卻如此堅持逆風而行，宣稱要去海峽論壇「為台灣繁榮發聲，為兩岸和平努力，透過溝通對話化解歧見。」
然而，真的是這樣嗎？
第一個要釐清的是，國共對於要作為交流基礎的「九二共識」，到底彼此有共識了沒？
從2000年中國國民黨開始大談「九二共識」開始，所謂的「一個中國各自表述」的說法，就從來沒有得到中國共產黨的承認。無論面對國際還是台灣，北京自始自終就是說「一個中國」，從來沒有各自表述的空間。
這也是為何，中華民國的國旗根本無法在中國揮舞，在國際場合必須消失，甚至在中國代表來台時，我們也要自動收起來。反之，無論在上述哪個場合，中共五星旗始終旗海飄揚。
我們看到的是，雙方對於九二共識如此顯著的歧見，並未隨著國共論壇和兩岸論壇而消減，反而逐漸加深，甚至到了國民黨都必須公開反對的程度。
2019年1月2日，習近平公開定調，九二共識就是「一國兩制台灣方案」，不僅沒有各表，還直接把一個中國的實際樣態描繪出來。面對這樣的演變，國民黨當時幾乎所有政要都公開表示「不能接受」。
如今，國民黨再度生出「江七點」，想重新詮釋九二共識，我們姑且不論台灣社會的反應為何，就請國民黨回答一件事：
習近平「一國兩制台灣方案」的定調並未鬆動，請問這與江七點有共識嗎？
如果有共識，所以江七點是呼應一國兩制嗎？
如果沒有共識，照國民黨的話來說，就是兩岸交流欠缺基礎。既然沒有基礎，那為何要堅持前往海峽論壇？
其次，國民黨真的能「透過溝通對話化解歧見」嗎？
面對欠缺共識卻仍要前往廈門的質疑，國民黨或許會說是為了持續溝通，才有機會化解歧見。尤其根據報導，王金平此去，有機會和中國政協主席汪洋會面，這個「王汪會」還是留給了外界想像空間。
問題是，即便王汪會真的成行，對於兩岸之間乃至國共之間的歧見，又能幫忙化解多少呢？
遠的不說，2015年的「馬習會」，應該是國共互動的歷史高點。而根據國民黨立委陳以信的說法，當時為了能否在會中提及「一中各表」，國共雙方到最後一刻都吵得不可開交，直到馬英九威脅「不能提就取消會面」，才終於讓馬習成會。
如果照國民黨的邏輯，馬英九執政的八年，應該是兩岸最和平穩定繁榮發展的八年，即便如此，在馬執政的最後一年，依舊無法換得中共對一中各表的更多善意。請問，如今的江七點，又如何換得更多的北京善意？
更直接的問題是，連「馬習會」都無法達成的是，如何期待「王汪會」能夠辦到？
最後，國民黨如果堅持要去，究竟能為台灣做什麼？
即便陸委會在事前三令五申，「強烈不建議」前往參加海峽論壇這個統戰活動，但王金平終究要率團去了。既然我們已經知道，國共自己都無法「在九二共識上取得共識」，也同意王汪會的成效將相當有限，那回過頭來還是要思考，國民黨該去廈門做什麼？
我們完全理解，中國國民黨仍然希望，自己能持續扮演通往北京的第一品牌，以免輸給「兩岸一家親」。順著這個脈絡，我們相信國民黨仍有空間，一邊鞏固品牌，一邊做出對台灣真正有益的事。
國民黨該做的，是讓中國清楚體認到，台灣人絕不接受「一國兩制台灣方案」，國共雙方繼續死抱著九二共識，就是讓兩岸關係走向死胡同。
只有讓中國對台灣民意產生正確的認識，停止對台灣存有不切實際的幻想，才有機會跨出「放棄武力犯台，台海和平」的第一步。
另一件該做的，是請中國改變在國際上遍地烽火的打壓台灣。如果海峽論壇真的是為了促進雙方的彼此了解和善意，那就應該好好面對打壓對兩岸的撕裂效果。
當台灣在肺炎疫情蔓延時無法進入WHA，當台灣健兒在頒獎舞台上揮舞的國旗被搶走，當各個國際公司的國籍選項出現「Taiwan, province of China」（台灣，中國的一省），都只會引起台灣人民的憤怒，以及在網路上與所謂「小粉紅」和「五毛」的全面開戰。
如果這些爛劇本卻持續發生，兩岸關係究竟要如何改善？如果連這樣基本的事實都不願提出來共同面對，堅持逆風去國共交流，到底是真的想有利於台灣，還是有利國民黨自己？
注定一事無成，卻堅持一定要去，到底理由是什麼，這才是王金平率團出發前，應該回答的關鍵問題。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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