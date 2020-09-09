名家論壇》膝關節／陷迪士尼於政治風暴中的《花木蘭》

《花木蘭》自從去年香港武警事件後沸沸揚揚，因為女主角劉亦菲引來信奉民主真理的人士杯葛。上映前夕又遇上了武漢病毒帶來的全球受創衝擊，成了第一部延後上映的好萊塢大片。最後這片引發了可能會改變影視產業的事件，就是把該片同步上架於迪士尼的影音串流平台，沒有提供服務的國家，則同步上映。這事情堪稱是驚天地泣鬼神的大舉動，業界從來不允許這麼做，到底為何會這樣呢？

迪士尼面對這場2億美金成本的大製作，沒有任何輸得起的條件。要能擺平疫情控制好的國家上映壓力需求，也要能在影音平台中獲利。

無奈的是，花這麼多錢，政治因素延燒導致的蝴蝶效應，無法止血。要說政治歸政治，藝術歸藝術，怎麼看就是不可能在《花木蘭》上成立。

《花木蘭》在海外相當有限的「健康」市場率先上映，現階段統計預測為6百萬美金(包括台灣得到了近3400萬的成績)，中國將於本周上映，基於女主角劉亦菲的「愛國」發言，惹怒了香港、台灣網友，甚至也讓泰國網友為之光火。但是，不少中國網友則也對該片主演群國籍感冒。

如劉亦菲目前入籍美國，李連杰與鞏俐則老早也入了新加坡籍，幸虧還有一個仍維持香港身分的甄子丹，奈何他也沒有對反送中武警事件表達港人民主態度，加上之前合作的《葉問》製片方屬於親中，導致去年其實《葉問4》上映時就遭到港民上網發起不支持運動。

該片每一個演員幾乎都很難逃離「政治與藝術」的高度審視，所以如果他們這些已經為了銀子放棄面子的宣言，還無法在中國得到護身符，那才會是下一波親中製作的災難。

畢竟這些人可能為了製作團隊或是背後經濟壓力，被迫說出符合中方色彩的宣傳話語，這些人都覬覦紅色資本的龐大利益，每一次發言都是精準算計。

在商言商，如同迪士尼當年拼命也要討好中資，細數20年前的《花木蘭》，就是因為《達賴的一生》對中美影視砸鍋，觸犯了中共的影視敏感神經，使得當年迪士尼視《花木蘭》動畫，為遞出和平的橄欖枝。

無奈中共不領情，差點也被封殺走入死胡同，足足求情了許久，最後才總算能上片。如今看來，這回拍攝《花木蘭》這個題材，連續兩次都不討好，迪士尼如今真的會很頭大，為何怎麼拍都引發改編後的各種負面討論，這回真人版更引來政治風暴，這段2億美金大製作真是

動輒得咎

然而，回來商業利益討論，《花木蘭》也許現階段對於迪士尼來說可是負面事件纏身。但就實際股價來說，這個真金白銀的股價飆升，倒是很實際的進帳。自從8月5日官方宣布提供Disney+線上串流影音服務的國家將於9月4日上線後，定價29.99美金的收費基準也許對很多客戶望之卻步。

相對於北美觀眾買票成本約10元美金，引來85%觀眾表態不會看，但相信上週之後，等這一季迪士尼財報就知道，到底多少人付費收看，而不在乎外部的政治風暴。

而且8月宣布這事情之後，迪士尼股票立刻跳空高開，從115變成130，近期都維持這個股價上下調整，可以說，就現實考量來說，迪士尼這個OTT平台與電影院同步放映這個空前舉動，震撼了業界。

看似不尋常的行動，卻可能最後帶給米老鼠最實際的金錢獲利，除非最後連中國市場都不捧場，那才是《花木蘭》無法賺到最後一哩路的壓力。但至少就迪士尼股價市值來說，《花木蘭》與Disney+帶來的獲利想像，支撐了米老鼠王國現階段仍可以不受政治風暴侵襲。

無論如何，這片帶來的社群聲量壓力，絕對是超過了現階段的想像，這場票房與OTT平台話題大戰，迪士尼對整個產業開了第一槍，接下來的變化，很可能會超乎眾人預期。

●作者：膝關節／影評人

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