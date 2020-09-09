名家論壇》錢震宇／丁允恭淪渣男！什麼老闆用什麼發言人

當外界還在訝異於丁允恭的行為時，他很快地提出辭呈。他在聲明中說，「有關報導內容未盡傳實，但他個人確有行為違反社會期待之處」、「造成同事、長官及各界困擾。他對此深感歉意」。
聲明很清楚地傳達出，他不認為自己的行為有錯，因為「報導內容未見傳實」，他的行為沒有不妥，只是跟「社會期待不同」；更令人憤怒的是，對於因為自己行為造成當事人的傷害，他完全沒有道歉，反倒是對於同事、長官造成困擾，他深感歉意。
短短幾個字，不難嗅出丁允恭心中不服與無奈，不想多談他公器私用、假公濟私，拿辦公室當砲房的行為。反之，看得出來，他對於前女友爆料的行為非常不滿，更不認為自己有任何錯誤。
原來，丁允恭把政治的職位看得比道德標準還要重要。他用盡一切說法來合理化自己行為，只為了想保住官位，而不是對受到自己傷害的女性有所交代。
至於丁允恭說的「社會期待」，社會對發言人的期待到底是什麼？是做好老闆的分身，說出應該說的話就好？還是替老闆搽脂抹粉、掩飾過錯，替老闆擋風遮雨就可以？至於私德部分，就無所謂，一腿三劈，大搞男女關係，反正老闆不在意，也不會管。
丁允恭指的不符社會期待而請辭，是指對不起長官呢？還是指自己私德上有瑕疵？我想答案非常明顯。丁允恭是陳菊人馬，早在之前陳菊就接過陳情，卻只要求丁注意男女關係，之後竟升任行政院副發言人，顯然陳菊也不在乎。
我在「發言人學」課堂上跟學生說過，「發言人很重要的是替老闆加分，若不能加分，至少不能扣分」，因為發言人就等同於老闆，發言人是要替老闆辯護，必須是老闆信任且相信的人。所以，發言人很難跟老闆切割，道理就在於此。
從丁的行為來看，可以說他是一個非常不稱職的發言人。他完全沒有認知到自己是擔任中華民國總統府的發言人，是國家對外的窗口，更是總統的代言人，理應自重自愛，但丁卻毫無自知、還拿政治前途當成跟女友要脅的藉口。
犯了過錯後，丁以一紙聲明，想止住外界所有的批評，不僅自私，也沒有意識到自己擔任職務的重要性及嚴肅性。難以想像，總統府發言人發生事情後竟像小偷般從後門溜走，萬一今天遇到的是國家間的爭端、政務交鋒，這樣的畏縮的發言人到底能做什麼？
試想，若是知名品牌代言人發生性醜聞，有損企業形象，業主都要提出巨額求償了，更何況是國家的發言人。可是，從丁允恭爆出醜聞後，總統府一點聲音都沒有，是早就知情還是默許行為，還是覺得這樣的渣男當總統府發言人沒什麼？
一個會把女友拉到辦公室做愛做的事，就不要再講什麼公私分明；一個不敢面對自己所為，用聲明打發一切的人，也不用談什麼責任感跟能力；一個會用如此行為的人來當發言人，也不用再談什麼格局跟高度了。
沒有震怒、沒有嚴懲，總統府就像雲淡風輕般，對此事毫無感覺。也難怪，「有什麼樣的老闆就有什麼樣的發言人」！沒有陳菊當靠山、蔡英文的袒護，又怎麼會造就丁允恭如此目中無人、肆無忌憚的行為。
更悲哀的是，每每把女權、人權掛在嘴上，把尊重女性、維護身體自主權視為圭臬的民進黨，還有民進黨的女性發言人呢？一件又一件、一次又一次，只是一再證明民進黨的道德及用人是如此無下限。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com