名家論壇》黃創夏／可恥啊！新聞局長的辦公桌！

他，浪費了前輩先賢一生努力所追求的合理政治！
他，浪費了前輩先賢想要打造的公私分明的政治規範！
他，浪費了前輩先賢對他的信任和培養扶植！
有這麼嚴重嗎？
坦白說，男歡女愛本是「私領域」，就算對婚姻不忠、或是同時劈腿好幾人、玩弄感情⋯⋯這些都是當事人彼此之間的私事，外人就算不以為然，也只是對這個人的品行和道德自有評價，都還不是公領域上需要特別討論的重要議題。
竟然是在新聞局長的辦公桌上出了這些事，就值得大大商榷了。不論地方或中央，政務官的辦公室就是公共領域，沒有可以辯稱「午休或下班時間」的空間。
想要貪歡偷情，跑去摩鐵或是荒郊野外的車上等等，都是私事，在納稅人血汗錢所供養的政務官辦公室搞不該搞的事情，叫做肆無忌憚，心目中對政府機關沒有絲毫尊重之心，這樣的心態就不是小事。
有人會辯解說，美國總統柯林頓不也是在白宮的橢圓形辦公室內搞過同樣的事嗎？
請不要忘記了，柯林頓雖然並沒有因此下台，在美國卻是把這樣的事情當成是重大的公領域缺失積極追究，獨立檢察官嚴密調查，公布完整調查報告讓人民了解始末、參眾兩院舉辦多場公聽會還投票表決，柯林頓也差一點成為美國被彈劾下台的總統，雖然驚險過關，卻付出了慘痛的政治代價。
在此當然不是說要把丁允恭如何比照審查，只是說明在「公共部門的場域」搞一些不該搞的「私事」，美國這樣的老牌民主還特別注重個人隱私和個人自由的國家，都不會等閒視之，是把這樣的事情當成是重要的「公領域」問題嚴肅以待。
正因如此，丁允恭和女記者的恩恩怨怨，那是他倆的私領域，肆無忌憚地運用了新聞局長辦公室做了不該做的事，這就該由管理官箴的相關部門，例如監察院或政風處，在濫用公共資源的部分，好好進行追究和檢討才對！
丁允恭有「濫用公共資源」的嚴重缺失，請記住，他的問題絕對不該是「請辭總統府發言人」就可以輕易了事，濫用新聞局長辦公室的問題還是該嚴格追究！
而且絕對不能把「請辭」當成「避風頭」，過了一陣子，又到什麼政黨部門或是公營機構擔任職務，一切都船過水無痕。這種濫用公共資源與肆無忌憚之徒，請執政當局千萬要「永不錄用」以儆效尤！
特別提醒蔡英文總統，這樣的宣示，對於民進黨發展更健全體質，非常重要！
因為有三個本質迥異的世代，已經造就了三種面貌截然不同的民主進步黨。
黨外時期的「美麗島世代」，追求普世價值，核心思想是他們期待之台灣願景。細數「美麗島世代」，不管你喜不喜歡他們，也許你不贊同他們的理念，他們相信他們所相信的，也追求他們所堅持的。「美麗島世代」都曾經「犧牲」過，他們更願意把他們的「犧牲」當成公共財，成為培育後輩的土壤。
美麗島世代「犧牲享受」，繼之而起「享受犧牲」的是律師世代，踩在前人血跡而走向執政的「律師世代」，機變靈活，心中還是有所自我期待和堅持，他們自許將來會成為國家主人，對於「治理能力」願意用功更用力實踐。
這些律師世代，或許沒有願景，缺乏理想，總還有著兢兢業業的精神，看看過去的宜蘭經驗、陳水扁的台北市政、蘇貞昌在台北縣的治理和管理行政院的積極，都算得上是有行政長才，優秀的治理能力。
時光流逝，現在輪到收割成果的「助理和文青世代」，他們個個手段高明、舌粲蓮花、詞藻華麗、輕蔑理念，心中念念難忘的只剩「權力的滋味」。
這批「助理和文青世代」從來沒有真正的各行各業的職場經驗，踏入社會就當助理寫文宣在政治圈裡打滾，幫律師世代的老闆搞鬥爭、弄文宣、搞公關，滿腦子裡都是權力的遊戲，核心的理念只有權力的角逐。
正因心中只有「權力」沒有理念，才會肆無忌憚濫用新聞局長的辦公室，也只有嚴懲重罰，才能震懾那些「助理世代」，要他們知所警惕，不要浪費了前輩們打拚努力的民主成果。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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