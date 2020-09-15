名家論壇》單厚之／國民黨只能向共產黨說不

因為央視主持人李紅一句「求和說」，國民黨是否繼續參加海峽論壇，就成了一個進退維谷的問題。國民黨主席江啟臣連續幾天向對岸喊話，對岸也釋出了一定的善意，但昨天下午，國民黨最終仍然做出了不參加的決定，前立法院長王金平也確定不去。
今年的海峽論壇來得突然，本月初剛傳出要辦的消息時，還一度誤傳因為疫情的關係，所以規模縮小，可能以視訊連線舉行，當時陸委會還特別舉行記者會，用詞嚴厲的說，無論實體或視訊都不改變其統戰本質，呼籲各界勿配合中共對台統戰操弄。
幾天之後，確定是由王金平代表國民黨率團前往廈門，陸委會的口氣也就立刻放軟。事後外界才知道，王金平在答應率團前，曾經見過蔡英文總統。這時，換成國民黨跟對岸不高興，認為王金平此行可能是替蔡英文「傳話」，之後才有了李紅的「求和說」。
李紅雖然是央視「海峽兩岸」的主持人，但求和說並非在央視頻道上講的，而是在其個人視頻「李紅熱評」。李紅的論調其實是，王金平雖然是代表國民黨參加海峽論壇，但王金平跟蔡英文素來交好，所以是「替蔡英文」傳話、求和的。
從事後李紅那段視頻下架、央視《海峽兩岸》連續兩天以正面播報王金平與國民黨應參加兩岸論壇、海峽兩岸主持人也換桑晨代班等一連串動作來看，「李紅熱評」應該的確不是對岸官方的立場。
對岸政界跟媒體界，對王金平普遍缺乏信任，多數認為王金平是「藍皮綠骨」，第一時間對王金平的作為存疑、否定，其實是正常的「膝反射」反應。但國內除了深藍民眾有比較高比例可能持這個立場之外，多數人看到的還是「國共唱和」，結果還被對岸矮化、被說成去「求和」。
所以，原本李紅的質疑、批評其實是針對王金平，但回到台灣之後，就變成針對國民黨了。
從去年一月的「習五點」至今，國民黨頭上的紅帽子一直都摘不掉，即使在「求和說」出現之前，國民黨基層就已經有反對的聲音，認為此時此舉，必將加深外界對國民黨的負面印象。但對黨主席江啟臣跟王金平來講，如果能夠在此時在兩岸關係上扮演角色，對未來的政治生涯必然有一定的幫助。
江啟臣上任以來，一直希望擺脫「九二共識」的束縛，雖然日前在全代會中以改革委員會結論報告，肯定了「九二共識、一中各表」的「成功經驗」，但整體的論述上其實是往遠離九二共識的方向走。
以目前的政治氛圍，國共論壇很難在短期內恢復，如果能藉海峽論壇，建立一套有別於九二共識，又看似可行的論述，對江啟臣的政治地位跟連任會有很大幫助。而選擇王金平帶團，無非就是因為王金平是本土派，比較不容易被扣上「賣台」的帽子，沒想到卻因為李紅的言論擦槍走火。
王金平對兩岸關係一直有高度的興趣，也多次被點名可能接任海基會董事長。這次的海峽論壇，是王金平在兩岸舞台風光出場的大好時機。如果能代表國民黨提出一套可行的論述，就能在未來的兩岸互動上佔有一席之地。為此，王金平必然會事前跟兩岸執政當局都作適當的溝通，以免將來遭到嚴重的否定。
沒有想到的是，雖然蔡英文對王金平有足夠的信任，但對岸對王金平的信賴卻不足，終於導致整件事情破局。錯過了這次，王金平未來應該很難再有機會，成為國共對話的窗口。
台灣整體反中的政治氛圍，讓國民黨最終不得不向中共說不。但經過這次的失敗嘗試後，未來國民黨的領導人想要搭起兩岸的橋樑，應該也都會遇到不同程度的困難。在選票優先的考量下，國民黨還能不能建立一套有效的兩岸論述，也同樣值得懷疑。
●作者：單厚之／資深媒體人
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