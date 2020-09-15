名家論壇》單厚之／國民黨只能向共產黨說不

因為央視主持人李紅一句「求和說」，國民黨是否繼續參加海峽論壇，就成了一個進退維谷的問題。國民黨主席江啟臣連續幾天向對岸喊話，對岸也釋出了一定的善意，但昨天下午，國民黨最終仍然做出了不參加的決定，前立法院長王金平也確定不去。





●作者：單厚之／資深媒體人

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