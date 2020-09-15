名家論壇》韋安／王金平才能幹「大事」！？

由於央視主播李紅「求和」失言風波，在最後一刻，原本國民黨參加海峽論壇的團長和主角王金平表示：「黨決定不去，我就不去」。果然，幾小時後國民黨就宣佈取消參加行程。
不過據聯合報報導，此前國民黨曾勸說王金平不要參加，卻遭到王的拒絕。看來王金平的個人意志，還是想去。無奈拗不過黨意，最後整件事只好「黃了」。
王金平看似圓融，有妥協性格，但對政治大方向始終有原則和堅持。在現階段要作「破冰」之人，不憂讒畏譏地「喬」出兩岸和緩、和平空間，並非王金平一時興起，早在5、6年前，他就開始規劃和長期佈局。
上屆立委任期內，當其他國民黨人，都把兩岸關係議題視為會被綠營打擊和抹紅的「失分題」，避之唯恐不及時，只有王金平，每次質詢都大談兩岸關係。因為他堅信這是台灣最大的「大事」。王金平在高處不勝寒，沒有同黨同志呼應的時候，苦口婆心、不計譭譽，以「獨行俠」的精神試圖化解兩岸僵局。
所以，在對岸主播「失言」，國台辦作出官方澄清，央視和主播本人連番解釋後，王金平本人並沒有退縮，認為不要因「小事」誤了「大事」。處理兩岸如此敏感問題，就要有承擔風險的擔當和膽量。
過去幾年，在立院質詢時，王金平曾說過：「讓兩岸間有永遠穩定的和平，才是台灣之福、人民之幸。是我們這一代從政之人，應擔起的責任和義務。」
「我們這一代人，探討各項可能的解決方案，逐漸共識出兩岸人民間最能接受、最可行的終局安排。建構一個可供下一代揮灑的『兩岸和平穩定架構』，解決兩岸的問題。」
「『留給下一代解決』是一句極不負責、逃避一代人責任的空話。」
他還説：「真正壯大有尊嚴的台灣，不必糾結於兩岸物質層面的對比。而在於精神層面，尤其是漢魂為本、台魄為果的文化創造成果，抬頭挺胸、屹立世界。以漢魂台魄塑造出台灣的新角色，發揮台灣的正能量。面對大陸的崛起，不卑不亢、抬頭挺胸，這就是真正有尊嚴的台灣。」
「讓兩岸間有永遠穩定的和平，才是台灣之福、人民之幸。是我們這一代從政之人，應擔起的責任和義務。」
王金平不會把話，講到別人的心坎裡，取悅對岸，但會有所為，有所不為。不要懷疑他要企圖化解兩岸僵局、破解兩岸難題，幹一番「大事」的決心。即使這次陰差陽錯地無法「破冰」，但未來有機會，王金平還會在兩岸關係上，扮演其重要的角色。
當過20多年立法院正副院長，44年立法委員，如果以為他還在追逐權力和利益，實在太小看王金平。王金平要的就是，台灣真正能「解決問題的人」的美名，和在台灣政壇留下其歷史地位。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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