名家論壇》吳崑玉／酒店的兩岸劇本，像極了不正常的愛情

因疫情躲回台灣的對岸酒店媽媽桑約我去條通店裡坐坐，坐下來才聊兩句，電視報著老 K 因不去海峽論壇內部爭論。「妳怎麼看？」我隨口搭個話題。
「哎呦！既然您問了，我就跟您說說！我常覺得國台辦和國民黨那些高幹們的兩岸劇本，恐怕是酒店幹部幫他們寫的。」
「呦！居然把兩岸關係比成不正常的兩性關係，說來聽聽！」眼睛亮了。
「我說啊！對岸對台灣那些玩法，沒那麼難理解，咱酒店副理可應付多了。不就是土豪款爺上酒店那套嗎？」
「咱們那兒常有，土豪款爺一進門兩把鈔票往桌上一砸：『把小姐全給我叫來！』然後桌子一拍：『通通給我坐下，不准轉檯，不准上廁所，能讓老子開心就賞錢，不聽話就交給門口那兩個保鑣處理。』這不就是先惠台讓利，人民幣堆上來，接著就恐嚇不聽話的人，一樣的手法嗎？」
「有天，我這副理才開口，說小店還有其他客人在，請大爺放幾個小姐轉檯，沒想到他又是桌子一拍，電話拿起來就叫公安派兩輛警車來繞著店門口整夜巡邏，還進來倆公安查證件，『別的客人？！看不起老子啊？！就讓你們所有生意都別做了！』那晚，我們就『外交雪崩』、『軍機繞台』啦！」
「『讓利惠台』不夠看，就清除『外部勢力』，圍點打援，再不聽話就『準備武統』，阻援打點，這段子聽起來是不是很耳熟？」
「靠，妳這講得比陸委會主委還生動。那他如果硬幹怎麼處理？」
「當然避戰而不求戰，能閃則閃啊！您得先摸清楚那土豪心理，完全就是個暴發戶渣男。以前還沒發的時候，帶出場還會請吃飯、買包包，用軟磨的討小姐歡心。這兩年發了大財，整個人都變了，有時候還在店裡就給人家硬上，頂多撒把鈔票給小姐封口。後來咱們一發現不對勁，就趕快調幾個肯做 S 的小姐上場應付，其他人先吐個一身快閃——」
「有天，款爺看上我們家端茶小妹，要逼她出場，小妹才說她不是小姐，款爺馬上翻臉，又砸酒瓶又罵人的，認定她瞧不起大爺。小妹只好跪著發誓：『雖我今天月事來，但日後定是款爺的人！』這才勉強放過。」聽到這，我已經笑到彎腰了。「那後來呢？有乖乖過門嗎？」
「當然沒有啦！那小妹當晚就跟姐妹們湊錢，打包上紅眼班機飛外地躲起來了。問她為什麼不跟了款爺就算了？她回答得也很直接：『我雖然拜金，但我不傻啊！像他這種人，平常就是個恐怖情人，進了門鐵定被家暴，能不能活著走出來都是問題，誰敢跟他啊？』有命賺錢還得有命花啊！您說是吧！」
副理一語驚醒夢中人，不禁讚嘆了起來：「你沒當總統府資政太可惜了！」
「哎呦！您別說笑了！」乾杯完不禁問：「那這回怎麼會擦槍走火呢？」
「這您就不懂了！叫化子都瞭，去人家店門口唱蓮花落討賞，只能去個一兩次，天天去一定會被掃把打出來。國民黨那些人根本爛泥扶不上牆，還天天去唱蓮花落領賞，拿了一堆錢卻總被人打爆，對岸也煩透了，當然就得利用他們生點成績，自己做點面子出來，要不然怎麼跟家裡人交待啊？」
「可是，兩岸風雲緊張，現在這麼一鬧，都不跟對岸溝通會出事啊？」
「哥，您怎麼犯傻啦！如果您是郭董，會不會請丐幫幫你去跟夏普談併購？不會嘛！共產黨多精多狠哪！真那麼好打，他們早打了，那會等到現在？他們要談，也會想辦法直接找有權決定事情的 Key Man 談，怎麼會找群要飯的來當談判對象？叫化子只能嚷嚷嚇唬人，還得一個願打，一個願挨，有屁用啊！」
「亂世自有亂世的活法，出事自有出事的辦法。土豪款爺叫得動公安，咱們就去搭解放軍，找個更硬的來靠。那些 O 牌車一看到門口停著紅頭車牌，不是閃了就是乖了。惡人自有惡人治，這就叫『恐怖平衡』嘛！」
「咱們這種人，成天水裡來火裡去，從小就學會山不轉路轉，過一天算一天，這樣也混了幾十年。比那些四肢健全，卻成天只會穿著西裝去討飯，被人打了臉捅了屁股，還自圓其說這是小事的貨色強韌多了。那些人連小姐應付土豪的本事都沒有，給人一吼就腿軟，到底誰的心理素質才叫脆弱啊？切！」
「我懂，這是要叫老美幫忙，但老美很壞，一直要我們繳保護費啊！」
「是唄！雖然美國警長很壞，老要我們跟他們買肉買槍，但能靠的大隻佬那個不壞啊？美國警長要我們的錢，中國土豪要我們的人，就看你覺得那個比較受不了？好歹老美車牌好認好用，沒人敢惹啊！日本也一樣，雖然日本現在就像加藤鷹，體力不行退休了，但他偶爾伸伸那兩根手指，還是挺讓人興奮的。」
「厚！妳還真是才幹過人！樓都被妳搭歪了。現在大陸去不了了，那接下來怎麼過日子呢？」
「我跟幾個姐妹商量一下，世道不好，求神問卜的生意一定好。所以咱們最近去高雄四維路市政府後面看房子，打算租個透天厝，開間宮廟，就叫『丁雲宮』，專門打小人、除小三、斬桃花、斷渣男、安嬰靈、發大財，門口放面大鏡（鏡週刊），匾額寫著『我知道了』，先把那些渣男腐女鎮住。廟旁還有射飛鏢、打地鼠等機台玩具讓人發洩情緒，有各種攤位賣出運商品，還可以算命改運，減少憂鬱累積，您覺得這點子好不好啊？」一邊講一邊拿紙巾幫我擦掉一直噴出來的飲料。
「好！好！好厲害！我馬上回去寫下來！」
以上故事，純屬虛構，如有雷同，一笑置之。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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