名家論壇》錢震宇／只剩食色性事的蔡政府

過去一兩周，台灣政壇上充斥著兩件事，一件是食、一件是色。食是蔡政府不顧民眾食安，逕自開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，甚至講白不經過立院，直接用行政命令；另一件則是前總統府發言人丁允恭離譜荒誕又淫亂的行為，把辦公室當砲房，還逼女友三度墮胎，不要成了政治絆腳石，大驚官員恥度之無限。
就在美中持續政治角力、實施經濟圍堵政策同時，回首台灣內部竟將精力虛擲在食色性事，行政院長每天只會評論新聞事件主角，講些五四三，毫無意義的瞎話。而本該專注於防疫、研發疫苗、維護國人食安的衛福部長陳時中，竟變裝成為歌手，站上小巨蛋高歌、還上時尚雜誌封面，這政府到底在幹什麼？！
更讓人勃然大怒的是，面對全球激烈變局，加上新冠疫情未解，兩岸又面臨一觸即發的危局，總統蔡英文彷彿置身另外一個國度，一切與她無關，政策模模糊糊、整天渾渾噩噩，每每用一句「做好萬全的準備」搪塞，真不知道她是無為而治，還是真的無能，還是以為凡事靠著美國老大哥就可以解決了？
美國總統大選逼近，蔡政府「親美反中」的動作愈來愈明顯，更貼切地講可以是「跪美仇中」。從美國衛生部長來台、美豬進口、再到即將來訪的次卿，這一連串的行為，看起來好像很了不起，一下是洽簽台美貿易協定、一下是出口關稅減免，但都是口惠而實不至。至今政院、經濟部、國貿局沒有一個部會敢掛保證，講出實質獲益。
美國在台協會（ AIT ）前理事主席卜睿哲（ Richard Bush ）就說了，即便蔡英文解禁美豬牛，但他對美台經貿進展感到悲觀，因美國貿易代表署如今採取的做法，加上川普政府主張貿易保護主義心態，即便川普連任，他不認為美台在自由貿易領域會有進展。
既然台灣拿不到東西，為何蔡英文還要全押上？她賭的是川普，還是背後的政治利益？與此同時，美中關係不斷拉鋸，蔡英文拿台灣人民當賭注，押上川普，卻是讓人民涉險，承受兩岸生波的戰爭危機，何況至今得不到美方任何保證，蔡英文到底憑甚麼？
蔡英文要選邊站不是不行，但她必須徹底跟民眾說清楚，她為何做出此決定，為何對美國是一個態度、對中國大陸又是另一個態度，而台灣在她的帶領下能夠繼續和平自處還是恐因此引發戰爭。這樣做，台灣因此可以獲得什麼？失去什麼？民眾會不會為此犧牲？
但蔡英文就是不說，也不講。模糊、曖昧、暗盤、利益交換、模稜兩可，任由民眾自己解讀、對立內鬨，然後被動去接受這一切的後果。你說，身在台灣，能不悲哀否？
現在打開新聞，看到的是陳時中、鄭文燦，一個想選市長、一個想當總統；看到的是農委會到處撒錢安撫豬農、是外交部精心招待捷克參議院議長一行訪台，花了大錢，最後卻成了冤大頭。
諸多行徑，都一再說明蔡政府失去執政主軸及主體價值，任由外部環境因素驅動，被迫配合來謀取執政上的蠅頭小利。
蔡總統第二任任期已超過半年，有做出什麼政績？疫情下的經濟持續低迷、無薪假人數持續攀升，對內無方、對外靠勢，而民眾議論只是被人硬上的美豬進口跟欺侮女性的無恥官員。
這樣下去，等大國博弈，一陣掏空洗淨後，蔡政府真的就只剩下任人討論食色性事的功能了。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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