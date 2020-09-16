名家論壇》錢震宇／只剩食色性事的蔡政府

過去一兩周，台灣政壇上充斥著兩件事，一件是食、一件是色。食是蔡政府不顧民眾食安，逕自開放含有瘦肉精的美國豬肉進口，甚至講白不經過立院，直接用行政命令；另一件則是前總統府發言人丁允恭離譜荒誕又淫亂的行為，把辦公室當砲房，還逼女友三度墮胎，不要成了政治絆腳石，大驚官員恥度之無限。



