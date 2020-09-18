名家論壇》黃創夏／李紅的巴掌打醒國民黨了嗎？

不要以人廢言，國台辦發言人馬曉光針對央視主持人李紅的「求和」風波，定調是「無限放大」、「上綱上線」、「借題發揮」，還真是有幾分道理。
沒錯，一個區區的《海峽論壇》本來就是無關宏旨的大拜拜，既無實質的意涵，更沒有儀式的效果，說穿了就是國台辦「做業績」、「消耗預算」，可有可無的無聊活動。
中國共產黨卻百般無聊，硬是要把這樣的大拜拜「無限放大」，幻想自己還是前清時代的「天朝」，成千上萬人排排坐著恭聆訓示，就滿足了共產黨「脆弱」的民族自尊妄想，以為自己回到了「萬邦來朝」的封建王朝！
正是因為中國共產黨「上綱上線」，還想要吃吃國民黨的豆腐，所以才會輕蔑地說出「求和」，大陸網民更是透骨的說國民黨是「丐幫」和「要飯」，以滿足中國共產黨在全球反對CCP的風潮當中，幻想自己還有一個低聲下氣的小老弟叫做「國民黨」的自慰式幻想！
看到王金平這個名字，中國共產黨更是見獵心喜，以他們過去曾經定調王金平是「藍皮綠骨」的惡意，馬上想要「借題發揮」，利用王金平是先求見過蔡英文的自我放話，共產黨打蛇隨棍上，「大內宣」給14億被封鎖全球真實資訊的中國人民洗腦，幻想自己在美軍持續展現軍事實力和捍衛印太地區秩序決心的壓力下，幻想台灣怕了、蔡英文可能會軟化。
說穿了，馬曉光說出了整個事件的真實面貌，整個《海峽論壇》舉辦了十來年以來，本來就是一個毫無意義的大拜拜，國台辦去年「押錯寶」誤以為可以靠著捧韓國瑜拿下台灣政權，可以向中南海交差當成績效，沒想到韓國瑜竟然是一敗塗地，於是就想要拿國民黨當成工具，好向中南海交差，避免被習近平追究辦事不力責任的壓力！
最可悲的是，在整個中國共產黨體制當中，這次事件更透露了他們壓根就看不起國民黨，私底下輕蔑和嘲笑慣了，才會輕易地說國民黨是「求和」和「要飯」，把他們多年以來對國民黨的真實見解脫口而出！
李紅這個耳光，打得好啊！
這個耳光一打，國民黨的那種在對岸根本就是「猥猥瑣瑣」的真實面目被攤在陽光下！
事實上，如果在李紅的「求和說」出來的當天下午，國民黨就展現出9月14日下午4點半記者會的態度，明確表明不去了，然後痛責共產黨，最好還譴責共產黨在香港和新疆的暴行，呼應全球的新潮流，國民黨還能得到起碼的尊嚴。
然而，國民黨自江啟臣以降，扭扭捏捏、故作姿態、心存幻想以為共產黨大哥會給他們一些顏面，遲疑躊躇了超過72小時，在這72小時之內，台灣人民本來是同情國民黨的，看到國民黨渴望中共老大哥「施捨」的嘴臉，只有更看不起國民黨了，相信國民黨可能真如李紅和中國網友的形容：「求和」與「要飯」！
唉‧‧‧為時已晚，國民黨輕忽了及時反應的良好時機，錯過了「黃金72小時」，活該！
然而，逝者已矣，來者可追！
國民黨這次臉丟得夠大了，一個小小的李紅就可以把國民黨打得昏頭轉向，這個巴掌之下，國民黨應該要醒了！
首先，國民黨該覺醒的是，在中國共產黨眼中，國民黨早就不是一個咖，更不會是中南海的朋友！
如果是真朋友，一定會「體諒」！
婦孺皆知，國民黨目前在台灣的處境，早就是跌在谷底，中國共產黨如果真的把國民黨當成是「朋友」，此時此刻應該是伸出手來或丟根繩子，拉國民黨出谷底。
此時此刻，共產黨真把國民黨當朋友，就是「裝糊塗」，讓江啟臣能夠把「一中各表」有所發揮，這樣子國民黨至少還能鞏固住基本盤。然後，在台商方面，放寬點，讓台商有更多空間可以全球重新布局，睜隻眼閉隻眼，讓台商移一些廠房和投資到越南或印度，取得在中美貿易大戰下能有的更多生存空間。
但是，共產黨卻是谷底中挖個地洞，一腳就把國民黨踹進地洞，這樣的輕蔑，國民黨應該醒了！
其次，國民黨也不要自欺欺人說「兩岸總要有人溝通」，李紅的巴掌正說明了，共產黨根本不想「溝通」，只是把這些在台下排排坐的國民黨人當成是「要飯」的。
李紅的這一個巴掌，真是太清脆了，打得好啊，國民黨應該要醒了！
江啟臣更該把國民黨的諸公、諸婆統統帶到桃園頭寮去，請在蔣經國靈前恭恭敬敬跪上三天三夜，好好懺悔，然後，重拾國民黨當年的反共魂吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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