名家論壇》徐佳馨／台灣也有「麥路人」？

上週受媒體朋友邀請，去看電影《麥路人》首映，這部電影講述在香港的一群邊緣人，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，隨著這些人逐漸熟識，在面對窮困、無助中互相幫助的故事。





●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理

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