名家論壇》徐佳馨／台灣也有「麥路人」？

上週受媒體朋友邀請，去看電影《麥路人》首映，這部電影講述在香港的一群邊緣人，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，隨著這些人逐漸熟識，在面對窮困、無助中互相幫助的故事。
看完電影後，對比現在的世道，不禁有些感覺，同行的媒體先進不免問我，看到台灣房價越來越高，以後我們會不會出現這種狀況?
「其實已經出現，只是換個地方，在台灣，便利店、網咖裡面出現的，也是另一種型態的麥路人。」我這樣回答。
頗值得玩味的是，《麥路人》和粵語中「陌路人」同音，會讓人自然聯想到2007年源於日本的名詞「麥難民」，麥難民又稱M難民，是指一些無法負擔房屋租金而被迫寄居於一些24小時營業快餐店內的人士。「麥」是指麥當勞，這些人經常於24小時營業的麥當勞餐廳內過夜，一般在象徵性的購買了一杯咖啡之後，就以顧客身份在餐廳內留宿過夜，由於東亞有不少24小時營業的店家，生活壓力大的區域，例如日本、大陸、香港、南韓、台灣等地，就會出現露宿者長期寄宿在低消費、不會趕人的營業場所，形成了獨特的社會現象。
就像電影裡面的角色們，台灣這種在24小時營業的店家中過夜的，除了經濟有困難而無家可歸，也不乏因為個人的背景而選擇在外留宿的例子，他們自成一個同溫層與生態圈，不過讓人悲傷的是，在貧富差距越來越大的現今社會，無論是自願或是非自願的進入了這樣的生活型態，想要融入到社會，除了需要機緣，更需要很強的毅力。
「和房租與房價等居住成本節節高升有關嗎？」朋友順道問起。
「我的看法是結構問題，會長期寄宿在麥當勞這類的24小時營業快餐店，房價高昂讓民眾無力負擔是遠因之一，這些年房租節節攀升也是一個因素，另外，現在工作型態變化太快，許多原本是中產階級的人很可能因為社會某一次的經濟風暴，或是自己、家人生了一場病，負了一個莫名其妙的債務，加上社會對於中高齡者真的沒有那麼友善，出了一個意外，很容易就陷入人生困局。」我說。
每次看這種寫實的電影，都有種現實人生往往比戲裡人生更為殘酷的體悟。隨著自己和身邊人的年齡越長，這種事情就越來越多，無力感也越來越重，這些年，對於年輕朋友，我多數會給兩個建議。
其一是多存錢與增加被動收入。雖然聽起來有點八股，但出了社會總要有點生活的確幸，也自然有些應酬往來，降低欲望並不是一件容易的事，可是多存錢、增加被動收入的過程中，存出來的並非是錢而已，而是人生的底氣。有一天當你想要自我提升，甚至於想要fire老闆，因為這些累積，讓你不會害怕，勇敢的前進下一站。
其二是趁著低利與高成數的時候買房。特別是還在付租金的年輕人，如果沒有其他人生規劃，越早給自己壓力，買下人生的第一間房，除了是另一個方式的存錢，更可以在未來的人生中，至少有一個棲身之處，若真的過不去，好歹房子也能變現，能安心過一段日子，尋找新的再起契機。
在這個變化快速的時代，我們比起上一輩享受更多的便利，卻也必須承擔更多的風險，人生雖然短短數十載，就算「及時行樂」是主流思維，可是處在大時代浪潮中的你我，總要試圖居安思危。
畢竟，最後能替自己的人生負責的，只有自己而已。
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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