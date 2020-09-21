今日廣場》趙瑋方／蒼白無力的盧氏空污治理

趙瑋方／台中市民、環工從業人員





日前台電舉行新建燃氣機組公開說明會，中火將新增2部燃氣機組，未來會以「2氣6煤」模式運轉，另外4部將轉為備用燃煤機組。台中市長盧秀燕表示只增不減而不是汰舊換新，將無法接受增加2部燃氣機組，但令人好奇的是，盧市府頻阻台中電廠新增燃氣機組上線，以備用燃煤機組退場這個假議題作為政治籌碼，卻刻意忽略中火去年一整年的發電量291.4億度，已不夠台中市的315億度整年的用電量，誤導民眾阻撓台電新增燃氣機組，這種政治僵持老把戲，實在令人生厭。

工商建設發展帶動用電攀升，台中市2020年的前7個月用電量已躍升全台耗電第一縣市， 5年內用電成長22%，中火發電量早已供不應求，中市用電需求也可預見，也證明盧秀燕所指中電北送是假議題，藍營見獵心喜隨燕起舞，盧市府頻阻台中電廠新增燃氣機組上線，以備用燃煤機組退場假議題作為政治籌碼，事實上中火去年一整年的發電量291.4億度，已不夠台中市的315億度整年的用電量。

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，從2016年底、2017年初起，台電配合空污防制、降載火力發電廠機組，即有「南電中送」的情形；2017年、2018年，除了持續「南電中送」外，更陸續有「北電中送」的狀況。猶記2018年盧團隊及國民黨競選市長期間，頻喊「反對中電北送」更是政治操作下的謊言。台電要新增的是天然氣機組並非燃煤機組，盧市府只喊汰舊換新，難道台電把燃煤除役、換上新燃煤機組，台中市府也可以接受嗎？根本就是政治僵持的老把戲。

盧市府每當遇空污來臨時，就只看見推中央、關中火的手法一再複製貼上，屢屢拿中火開刀、將中火當作轉移市民監督空污成果的目標，深怕市民一再想起空氣沒有換新，施政不力競選口號跳票的事實。更離譜的是盧市府官員為獵巫中火，竟消費民代罹癌父逝，因此遭到各界撻伐，逼得盧秀燕要其道歉滅火。筆者想說的是，盧市府除了應向該名立委道歉外，更應該為台中市府空污防制的蒼白無力，向全台中市民道歉。

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