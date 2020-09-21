名家論壇》單厚之／韓國瑜選市長？是誰低估誰的智慧？

雖然已經被罷免 3 個月，前高雄市長韓國瑜的一點風吹草動，還是動輒就成為新聞。日前，有幾個名嘴信誓旦旦宣稱「韓國瑜一定會選台北市長」，雖然高雄市新聞局長王淺秋出面駁斥是「空穴來風」，甚至有好事者主動「幫」韓國瑜寫了「台北發大財」的競選政見。



