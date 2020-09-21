名家論壇》單厚之／韓國瑜選市長？是誰低估誰的智慧？

雖然已經被罷免 3 個月，前高雄市長韓國瑜的一點風吹草動，還是動輒就成為新聞。日前，有幾個名嘴信誓旦旦宣稱「韓國瑜一定會選台北市長」，雖然高雄市新聞局長王淺秋出面駁斥是「空穴來風」，甚至有好事者主動「幫」韓國瑜寫了「台北發大財」的競選政見。
韓國瑜的性格跟政治判斷極為「特殊」，無法以常理來推斷其作為。從當選市長不久就參選總統，總統敗選後又不做任何修補，終究落得被高票罷免的下場，就可見一斑。
所以總有人以其過去的形式作風推斷，韓國瑜必然不甘寂寞，不可能願意「相忘於江湖」。但從另外一個角度來看，其實「江湖也忘不了韓國瑜」，每到寂寞的時候，就要把韓國瑜拿出來消費一番。
光是深藍的支持者，就分別有人要韓國瑜選黨主席、台北市長、桃園市長跟 2024 年總統。在他們的心目中，韓國瑜雖然經過兩次挫敗，政治能量不如前，但仍舊穩坐藍營第一人寶座。而深綠的支持者則透過嘲諷韓國瑜與其支持者，把整個國民黨都貶抑成與民意脫節，獲得內心的安全感。
韓國瑜的政治野心與政治智慧、政治手腕不成比例，大致上是一個公認的事實。但政治智慧不足≠毫無政治智慧，過去荒腔走板的操作，也不等於未來一切都會異想天開。過去一年時間，韓國瑜從眾人簇擁、門庭若市，到門前冷落車馬稀，各種支持的力量紛紛離去；其中的巨大落差，當事人應該最冷暖自知。
當韓國瑜被罷免的那一刻起，韓國瑜就注定與所有單一選區的民選公職絕緣，沒有一個縣市的選民，會張開雙臂歡迎一個被其他縣市淘汰的首長。就算有再大的野心、再狂野的想像力，也編不出一套可行的劇本。
於是我們看到，不管光譜兩個極端的支持者有多大的期待，所有像樣的民調，都不會把韓國瑜列入，因為韓國瑜即便真的起心動念，初選也很難贏黨內其他參選者。甚至在所有政治人物聲望排名中，也看不到韓國瑜的名字，因為經過過去兩年的折騰，韓國瑜幾乎沒有可能重拾國人的信任，自然也沒有政治未來可言。
不參選公職，在國民黨內另謀出路，本來是可行性較高的選項。對韓國瑜而言，參選黨主席的成本很低，國民黨的黨員結構與社會一直有相當大的落差，韓粉跟深藍的執行力一向高於一般黨員，韓國瑜即便不能贏，應該也不至於輸得太難看。
但高雄市長罷免的票數太高，高到讓韓國瑜對黨內、黨外的事務，都不容易找到可以發言的著力點，保溫越來越困難。韓國瑜最近的幾次新聞，幾乎都是跟同溫層、舊部「吃飯」而已，只是提醒外界自己還存在，距離宣示、作為還差的很遠。
雖然韓國瑜之前有過「Yes. I do.」讓人錯愕、不按牌理出牌的前例，但理論上講，如果到明年初韓國瑜都維持目前的狀態，參選黨主席的可能性就很低。至於是不是會和其他人合縱連橫，換取黨內的影響力，則要看情勢的變化。
過去的韓國瑜是「小孩玩大車」、是「一步錯步步錯」，但嚴格來講，韓國瑜是「狂」、是「自我膨脹」，而不是真的「傻」。誤以為韓國瑜是笨蛋，笨到會「雖千萬人吾往矣」的人，才該去檢查一下自己的腦袋。笨蛋，不分藍綠！
●作者：單厚之／資深媒體人
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