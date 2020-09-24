名家論壇》錢震宇／台灣恐成東亞火藥庫

世界上沒有一個領導人會讓自己的國家成為衝突的熱點、可能戰爭的場域，但蔡英文似乎例外。





●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com