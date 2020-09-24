名家論壇》錢震宇／台灣恐成東亞火藥庫

世界上沒有一個領導人會讓自己的國家成為衝突的熱點、可能戰爭的場域，但蔡英文似乎例外。
幾位美國高階官員來台，接連重踩兩岸維持現狀的紅線；蔡政府大規模地購買美國武器裝備，揚言反制中共。在兩岸現今毫無對話溝通機制底下，任由美方開價、台灣買單的不對等的態勢，若持續下去，只會壓縮我國際斡旋空間，讓台灣成為東亞火藥庫。
觀察近期蔡英文的動作，雖然嘴巴上呼籲中共克制，不要挑釁，但實際上卻是不斷地觸碰兩岸最敏感的政治神經，蔡英文使盡全力在國防、外交上大做文章，一下子改護照封面、一下子蕭美琴稱自己為台灣駐美大使，不斷對外形塑、指涉「台灣就是一個國家」，執著偏鋒，也挑起兩岸對立的星星之火，成為美中對抗的引線。
疫情仍在，內政及經濟皆須調養，台灣所幸未受嚴重拖累，作息相對正常。只可惜，蔡英文並沒有拿這樣的時間去改善就業及受疫情影響的產業，或是投注更多資源去研發疫苗，反倒是決定花更多的錢去跟美國買武器，然後來跟鄰近的大陸相抗衡。
外傳，美方將出售7項軍購案給台灣，包括地對空飛彈及攻擊型無人機等，金額高達2000億元，先不論最後能否談成，但光是明年度國防預算中央政府就編列了3668億元，比起今年多了156億元，增加4.4%。若再加上新式戰機採購特別預算290億元及基金預算576億元，整體預算達4534億元，占GDP比例2.36%。
根據國防部主計局報告，從蔡英文上任後，除了2017年國防預算比2016年少了8億1千萬外，其餘每年的國防預算都是增加，而且增加幅度巨大。到了2021年更高達4534億元，比起2016年的國防預算3200億，足足多了1334億元！
這裡要問蔡英文，5年間，國防預算增加了1334億元，這是要讓中華民國成為世界武器大國，還是成為美國軍火製造商公司的最大客戶。把這麼多的海陸空武器都買來台灣，是為了要打贏一觸即發的台海大戰嗎？真的是為了自我防衛？還是為了買美國保險？
時序回到2017年，當時蔡英文還跟來訪的美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納提到，「美國對台出售防禦性武器，將有助於維持兩岸和平穩定，對台與其他理念和美國相近的國家也有所助益」。這段話現在看起來格外諷刺，因為所謂的「防禦性武器」已然提升成「攻擊性武器」，而軍售有助於兩岸和平穩定更是荒謬離譜。最貼近事實的，恐怕只有最後一句，軍售對美國的軍火商及經濟就業有很大的助益，尤其是美國總統的政治利益及政治獻金。
對蔡英文施政來說，買飛彈武器、製造戰機潛艦，遠比救國內經濟、改善勞工就業環境、健全勞健保體質、培養產業高階人才都來得重要；蔡英文沒時間去關心遭疫情重創的旅遊業、航空業、服務業，卻親自跑去被海軍跑單的手搖飲店付錢，想想看這樣大規模發展軍事武器，然後只做大內宣的路數，跟對岸的領導人又有何不同？
台灣在防疫作為上全球稱道，蔡英文多次自傲表示，「台灣在疫情下能為世界上最安全的地方」；因為疫情緣故，讓中華民國受到國際注視。
悲哀的是，蔡英文不是利用這樣的國際重視讓台灣走向正道，展開國際合作，維持兩岸穩定跟區域和平，反倒利用疫情及中美對抗，居間操作，強打政治議題，讓台灣成為最有可能發生軍事衝突的地方。
對蔡英文來說，或許愈衝突人們就愈仇視中共、國際社會就愈抓緊台灣，對她來說維穩就愈有利。而當領導人心中只有私利時，其人民就注定淪為大國的魚肉，等著任人宰割。
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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