名家論壇》韋安／北市民調一二軍全敗，民進黨麻煩來了？

短短半個月裡，ETtoday 和 TVBS，分別做了兩份，關於 2022 台北市長選舉的民調。蔣萬安不僅全贏陳時中，而且差距有急劇拉大的趨勢。
除了一軍之外，如果二軍上場，有意參選台北市長的北市議員羅智強，也同樣在兩份民調中，分別領先民進黨籍立委吳思瑤、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅。
國民黨已經失去兩屆台北市長，北市藍大於綠的板塊優勢已經不再。年初 111 大選，民進黨總統大贏 817 萬票，立委取得絕對多數席次。現在總統蔡英文，和行政院長蘇貞昌的民意支持度，仍然居高不下。怎麼從民調來看，2022 藍營派個「西瓜」，也能在台北市重新執政？
第一個要負責的應該是陳時中。在前半年疫情緊繃的情況，百姓怕死，仰賴權威，而且台灣防疫成績確實亮眼，所以「順時中」成為天條，陳時中對也是對，錯也是對。讓他一度成為，民意支持「爆發戶」。5 月初，竟然有高達 94% 民眾，對陳表示滿意。
不過後來，全球疫情還未解除，陳時中就去上男性時尚雜誌封面，又去演唱會插花，大家覺得防疫總指揮落跑，不務正業。
接著為瘦肉美豬辯護，陳時中簡直到了街坊大叔的程度，毫無嚴謹和科學性。隨時都拋出「幹話」等級的金句，還以為自己夠機智。
陳時中絕對才智過人，但他學了壞榜樣，以柯文哲為師，想當柯文哲第二。柯 P 的「白目」中，有著不「白目」的算計，小事隨便講，大事不含糊。柯還曾被評為最可信政治人物，不然不可能維持 5、6 年的聲量和高支持度（現在才不行了）。
陳時中的民意支持，還會雪崩式地下滑。如果真的選 2022 北市，將是民進黨的災難。現在他小輸蔣萬安，再幾個月，羅智強也會追過他，只剩下綠營基本盤支持。
為什麼吳思瑤、林右昌、林智堅，這些民進黨裡面形象、專業不錯的人，連一個北市議員羅智強都打不過。這其中都有被陳時中拖累，帶衰的可能性。
美豬議題的殺傷力，比民進黨想像的嚴重。本以為用絕對的行政資源和立法優勢，可以一下子撐過去，卻面臨一場曠日持久攻防難題。前半年好不容易，帶百姓逃出疫情的危機，下半年又讓大家吃有瘦肉精的美豬，功過不僅完全抵銷，還會被倒扣分數。
最近，台日和台美關係相當熱絡，外交突破成績亮眼，這些對綠政府的民意支持有很大的幫助。不過，共機越海峽中線日常化，共軍針對性重度軍演常態化。雖然，多數民眾不認為有戰爭的可能性，但心裡壓力還是會油然而生。
「台灣安全，人民有錢」是韓國瑜的口號（大家以為他在吹牛）。只要綠政府能夠滿足其中一項訴求，一定能得到多數民意的繼續支持。如果把這兩項都搞砸了，民意的背離也是早晚的事。而這兩項短期內都很難做到，民進黨的麻煩真的來了！
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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