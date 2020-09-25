名家論壇》黃創夏／習近平早就打腫馬英九臉了

兵凶戰危，如果有人能夠從中協調，消弭兵禍於無形，當然是美事一樁！
這樣的人選要有基本條件的，他一定得是陷入緊張的雙方都尊重和信賴的人士，任何人傻頭傻腦自以為自己可以當魯仲連，只會鬧出笑話，裡外不是人。
奉勸馬英九：閉嘴！
你根本沒有條件在兩岸之間居中調解，別說民進黨根本不信賴你，你最近半年頑固和愚蠢的許多發言，國民黨內許多有心改革的人，都已經倍感困擾了！
馬英九更無知的是，對岸中南海，根本沒把你放在眼裡，早在2015年，習近平就當著全世界媒體的面前，公然大打馬英九的臉，早就沒把馬英九當成一回事；所以才會在2016年11月的馬來西亞公然羞辱馬英九，直接拔除「前總統」頭銜和槓掉「中華民國」，馬英九當時自製名牌，氣噗噗開記者會控訴，這樣的抗議，在國台辦的眼裡，仍然也只是被當作笑話！
馬英九請面對真相吧！
馬英九，你所念茲在茲的「九二共識」，在「馬習會」的那一瞬間，習近平拒絕講出「一中各表」任何字眼，就明確宣告「九二共識」早就灰飛煙滅，根本沒有馬英九現在自戀和幻想自稱的「平起平坐」！
2008年，馬英九競選總統時主打「九二共識」希望換取兩岸之間的信賴與互動，當時馬英九和競選幕僚多次解說是要建立兩岸之間的「不統、不獨、不武」以及「互不否認」的對話基礎，累積互信之後，雙方再設法朝著「互相承認」的永久和平邁進。
請問馬英九：習近平拒絕公開承認「各自表述」存在之時，是不是已經打臉你的「互不否認」？
再問馬英九：習近平不願意接受台灣人民的選擇，在2016年蔡英文就職之後，片面中斷海基和海協兩會的正常互動，採取「已讀不回」的傲慢姿態，是不是已經打臉你的「互不否認」？
三問馬英九：習近平傲慢地用「出考題」方式，高高在上要台灣人民依照民主程序選出來的總統進行「考試」，這樣高高在上的嘴臉，是不是狠狠打臉你的「互不否認」？
四問馬英九：解放軍的飛機和航空母艦，持續挑釁繞行台灣，這樣兵鋒相間的無禮，是不是打臉你的「不武」？
五問馬英九：習近平公開宣布「九二共識就是一國兩制」，徹底否定你一直幻想的「各自表述」，是不是公開打臉你的「互不否認」？
六問馬英九：習近平宣稱要著手「一國兩制的台灣方案」，直接挑明要消滅中華民國了，是不是也打臉你的「不統」？
最後一問：國台辦就可以伸手到東南亞，逼迫馬來西亞硬生生拔掉你的「前總統」職銜，也直接槓掉「中華民國」，這種根本不承認現狀的傲慢，是不是打臉你的「互不否認」？
馬英九，請你自己摸著良心，誠實地去面對這「七問」，你就會知道為什麼台灣多數的人民如此痛恨中國共產黨，為什麼對你最近的言行舉止，越來越憤怒的！
對了，再提醒馬英九，你念茲在茲的「九二共識」以及因此建立的「不統、不獨、不武和互不否認」，如今最後僅存的只有「不獨」！
馬英九請醒醒，你雖然討厭蔡英文政府和民進黨，但請你打開心胸，你將會發現：真正改變現狀的是共產黨和習近平，從來不是台灣這一邊，而蔡英文還喊出「中華民國台灣」，連民進黨內部除了少數極端獨派都接受了，你還天天在旁叨叨念念，何苦來哉！
馬英九請你別忘了，當年第一次政黨輪替，國民黨痛失江山，陳水扁還在國慶文告和元旦講話多次宣布「中華民國就是台灣」，當時連戰為了制衡，請你第一任總統任期時的副總統蕭萬長為國民黨提出新論述，那時蕭萬長提出「台灣就是中華民國」，雖然因為連戰想要去對岸「連胡會」而放棄了蕭萬長的新論述，你和你的得力助手劉兆玄，當時可是支持蕭萬長論點的。
如今，蔡英文融合了陳水扁的「中華民國就是台灣」和你曾經贊同、支持由蕭萬長所構思的「台灣就是中華民國」，形成最大公約數「中華民國台灣」，有什麼錯？
請問馬英九：「中華民國台灣」這樣的政策，怎麼會「千萬人頭落地」？
最後，特別提醒馬英九，令尊馬鶴凌先生曾多次得意地告訴我們這些當年主跑你的小記者們說，你打從四歲就已經學習《四書五經》，飽諳中華文化精髓，那就請你好好想一想，古人一直傳承的訓示：「苟且不能偷生」的意義吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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