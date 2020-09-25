名家論壇》李兆立／台海要開戰了？別幫中國嚇唬台灣人

國軍戰機9/24上午展開今年首度雙十預演，意外讓不少台北市民受到了驚嚇「是不是開戰了？」雙十預演其實每年都有，這回大家如此緊張，主因當然中國軍機近來的頻頻擾台。
統計至9/24為止，9天內共46架次的共機擾台，不僅讓國軍繃緊神經頻頻升空嚇阻，也確實擾動了台灣民心，甚至開始冒出「都是台灣政府過度親近美國，過度挑釁北京，造成兩岸陷入戰爭危機」的說法。
到底是真有道理，還是危言聳聽？要解答這個問題，首先要搞懂的關鍵是，中國挑在此時頻頻派出軍機擾台，目標到底是什麼？
第一個目標，就是非常明顯地要對近來台美的頻繁互動，採取比口頭抗議更激烈的手段來表達不滿。更精確地說，是要舒緩中國內部「政府該做點什麼來反制美國」的壓力。
中國在美中對抗格局逐漸成形的情況下，一邊被美國頻頻出招，包括華為禁售、Wechat禁用、新疆棉禁用，到黃海及南海上美軍的頻頻巡弋；一邊由於國內經濟受創，加上天災及缺糧，屋漏偏逢連夜雨。習近平政權所面對的內部壓力之大，可想而知。
而過去一個月多來，美國衛生部長Alex Azar及國務次卿Keith Krach先後訪台，台美關係升到高點，中國自然不能再沒有動作，結果就是我們看到的共機頻頻擾台。
第二個目標，是迅速有效地改變台海現狀，藉此取得「大內宣」素材來宣洩內部壓力。
近期共機除了增加擾台的頻率和範圍，最大的主軸是要「打破海峽中線」，而這個意圖也被中國外交部公開說出口了。
中國刻意抹除這條兩岸原本有默契的海峽中線，除了想瓦解台灣民眾的安全感，一旦沒了中線，就形同中國成功地片面改變現狀。如此一來，不僅能對美國示威，更是要對中國國內揚威。
換句話說，這是個標準的「手段是軍事，但目的是外交宣傳」的「灰色地帶行動」（gray-zone conflict），透過共機頻繁越界製造緊張感，但並不是要走向戰爭，才能藉此控制這個緊張衝突的結果，回頭宣稱自己的勝利。
更精確地說，比起台灣，真正害怕擦槍走火甚至引發戰爭的，其實是製造衝突的中國。因為如果真的走向戰爭，不僅無法穩操勝券，一旦戰事失利，在內部壓力和政敵環伺下，先輸掉的恐怕是習政權自己。
畢竟，台海一旦開戰，此時的美國必定干涉，而相較於中國內部的天災人禍，美國雖然也遭受疫情重創，但軍力優勢仍未受太大影響，且東亞軍事部署也沒有因為其他外部因素而改變。面對美國依舊領先的海空優勢，無論是站在習近平的立場，還是站在解放軍鷹派的立場，都沒有承受戰事失利的本錢。
因此，最後也最大的一個目標，就是透過這樣的威嚇，製造台灣社會的焦慮和分裂。而促使台灣部分人士和政黨跳出來，配合中國的口徑，反過頭來指責政府「過度親美」和「挑釁北京」，就是中國期待的最佳劇本。
這裡不得不特別指出，很遺憾地，包括前總統馬英九在內等人的發言，正幫忙中國這個劇本在台灣上演，就是令我們最憂心之處。
其實，中國在此時選擇使用軍機擾台來升高衝突，也凸顯了一個殘酷的事實，就是中國在面對台美關係升溫的牌桌上，手上已經沒剩什麼牌可打。
外交牌？台灣過去四年已經被斷交7國，結果促成台灣人更加同仇敵愾，而非信心危機；經濟牌？中國受到肺炎疫情和美國圍堵的雙重打擊，經濟成長明顯放緩，外資產業加速外移，社會矛盾一觸即發，根本自身難保；看來看去，中國只剩軍事牌可打，但又不能真的開打，所以才有這樣頻繁擾台的舉動。
總結來說，中國雖然派共機擾台，但此刻「無意也無力」發動戰爭，甚至連擦槍走火都小心翼翼，以賺取「可被宣稱的勝利」來進行大內宣，順便看能不能撈到台灣內部的焦慮，甚至造成分裂。
因此，真的拜託中國國民黨，別再誇大衝突風險，製造焦慮恐嚇台灣人，讓中國共產黨佔便宜了。
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
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