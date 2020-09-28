名家論壇》Buan月亮說話 月亮曆／淺談丁字褲的媒體倫理

【本文由Buan月亮說話 月亮曆授權刊登】

第55屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎，由Buya（陳宇）與Pangoyod（鍾家駿）奪下，眾多媒體發出新聞稿，標題不僅沒有聚焦兩位年輕主持人在影視方面的卓越表現，卻紛紛在標題使用聳動的字眼，寫出「金馬新人露屁股」、「激露」、「全場最辣」的字眼，對達悟族服毫無尊重的偏見言論。

丁字褲很顯眼不能寫嗎？





我們要嚴正聲明，媒體當然可以引述網友意見做新聞，可是新聞不只是轉述意見、更有其基本倫理應該遵守，達悟族的丁字褲顯眼與否，它都是達悟族傳統服飾的一部分，不應該被媒體拿來物化達悟族人的身體；過去十年，媒體好不容易才從紅毯「最美巨乳排行榜」往前進了一點點，怎麼一個達悟族人穿出傳統服飾，你們就突然狂喊屁股蛋了？真的有那麼饑渴嗎？不知道新聞倫理四個字怎麼寫了嗎？





一邊誤解傳統文化一邊物化傳統服飾





尊重有多難





前一個星期，如果兒童劇團才因為使用錯誤的原住民族符碼演出，被原住民族抨擊；在金鐘獎這個代表國內電視產業最高榮譽的頒獎場合，我們又一次看到國人對不同文化的服飾大驚小怪、甚至以漢文化觀點認為「非常失禮」的言論，請問真正的、好好的了解原住民，尊重原住民，到底有多難？





我們在廣播金鐘獎問過一遍，在如果兒童劇團問過一遍，現在在電視金鐘獎再問一遍，好好尊重原住民族，到，底，有，多，難？





最後我們要說，都2020年了，看到年輕原住民族人的屁股，你要有反應，那是你自己的事；但請你尊重人家的身體，自然而然，根本不用大驚小怪。台灣媒體看到裸體就發瘋，但你可以選擇，從現在開始，去認識原住民族的服飾與文化，理解不同的裸露的身體，而不要只是，千篇一律的，把人家的身體當成色情。



●作者：Buan月亮說話 月亮曆／臉書粉絲專頁，Buan是來自布農語的「月亮」之意。



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