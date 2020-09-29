名家論壇》曾建元／港府延後立法會選舉的後續影響

香港原定於今年 9 月 6 日舉行香港特別行政區第七屆立法會的換屆選舉，在去年歷經幾近全年‎的反對《逃犯條例修訂草案》運動後，泛民主派和本土派在年底的 18 區議會直選議員選舉大獲全勝，大大震動中華人民共和國北京中南海高層，因為眾所皆知，區議員選舉反映的是真正的基層民意，泛民主派和本土派正可以乘勝追擊，利用香港民氣，繼續進軍立法會，而可望攻城掠地，贏得前所未有的席次，甚至於在未來可以左右香港政治局勢發展，或者足以杯葛香港特區政府和中央人民政府的重大政策。