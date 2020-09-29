名家論壇》曾建元／港府延後立法會選舉的後續影響

香港原定於今年 9 月 6 日舉行香港特別行政區第七屆立法會的換屆選舉，在去年歷經幾近全年的反對《逃犯條例修訂草案》運動後，泛民主派和本土派在年底的 18 區議會直選議員選舉大獲全勝，大大震動中華人民共和國北京中南海高層，因為眾所皆知，區議員選舉反映的是真正的基層民意，泛民主派和本土派正可以乘勝追擊，利用香港民氣，繼續進軍立法會，而可望攻城掠地，贏得前所未有的席次，甚至於在未來可以左右香港政治局勢發展，或者足以杯葛香港特區政府和中央人民政府的重大政策。
中華人民共和國國家主席習近平在年初便曾指示香港特區行政長官林鄭月娥，要把國家安全立法作為其任內必須完成的歷史性任務。但依照《香港特別行政區基本法》第 23 條的規定，香港區國安法的立法權限本來就在香港立法會手中，眼見立法會可能失守，港區國安立法目標失落，進而導致中華人民共和國對香港失控，中華人民共和國可以說是痛下毒手，以迅雷不及掩耳之勢，在 5 月全國人民代表大會上通過《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》，實質沒收香港立法會國安立法權，授權人大常務委員會逕行代為立法，而於 7 月 1 日通過《香港特別行政區維護國家安全法》。
另一方面，泛民主派和本土派也不甘示弱，在 7 月 11 日至 12 日舉辦立法會議員候選人初選，香港政府政制及內地事務局局長曾國衛警告初選無法源而可能違反《港區國安法》，殊不知法無禁止便不違法，初選法所不禁，何來非法之說，故香港人民仍有 60 萬人踴躍參與初選。
初選結果於 13 日揭曉，提出〈墨落無悔，堅定抗爭〉綱領，主張在當選後否決香港政府年度總預算的抗爭派橫空出世，形成泛民主派和本土派外的新興政治力量，顯示香港民意對於中華人民共和國的相當抗拒。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室當日即聲明「嚴厲譴責反對派策動非法初選，破壞選舉公平，涉嫌觸犯《國安法》」，次日國務院港澳事務辦公室繼發聲明，指支持查辦。
中華人民共和國警覺到泛民主派初選結果的嚴重警訊，為了斬草除根，先是於 7 月 17 日調度各選區選舉主任，香港選區選舉主任由香港政府任命之各區民政事務專員兼任，有權對參選人進行政治審查，褫奪其候選人資格，而竟出現民政事務專員跨區出任選舉主任之情事，此一作法意味著避免與在地各方政治勢力有過多牽扯而影響執法之公正性；緊接著，黃之鋒、岑敖暉、楊岳橋、郭家麒、鄭達鴻、劉頴匡、何桂藍、梁晃維、袁嘉蔚、張崑陽、岑子杰、何啟明及譚文豪等參選人陸續收到選舉主任發出的電子郵件，信中根據媒體報導及網上「臉書」（ Facebook ）、Instagram 言論，就是否請求外國制裁香港、是否贊成否決政府法案、是否反對《港區國安法》和是否推動港獨等問題，詢問他們的政治立場，並要求他們在 24 小時內回覆郵件。
7 月 30 日，黃之鋒等十二人被通知取消參選資格。被選舉權在我國屬於人民基本權利，被選舉權的限制除了要符合法律保留原則，也要經過正當法律程序，更要有尊重人民主權的精神，在香港竟然由選區的選務行政主管便可以藉由對於參選人以往言行的檢查和判斷，就剝奪了任何一個人的參政權，實在無比地粗魯不文。
香港政府在對泛民主派初選參與者進行參選資格的大屠殺後的第 2 天，即由林鄭月娥宣布：為因應 2019 年新型冠狀病毒疫情嚴峻，爰依《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》，將立法會選舉押後 1 年，至明年 9 月 5 日舉行。此舉令人懷疑，疫情影響之說只是藉口，真正用意不言而喻，是欲以時間換取空間，用 1 年的時間對所有的泛民主派參選人和政黨進行國家安全審查，必要時即剝奪其被選舉權，務必確保建制派在中國共產黨建黨一百年的立法會大選中維持多數席次，以便以假民意粉飾治港政策的勝利，而可進一步利用立法會深化控制香港。
我們因而對於立法會延選後的香港後續形勢感到憂心忡忡。未來 1 年有意參選的各方都將投入競選，但泛民主派將陷入進退失據的窘境，因為不知道是不是還會有人被取消資格，但港府保證會加強對雨傘運動和反送中運動以來的政治整肅。
《港區國安法》確實發生了抑制泛民主派的效果，這給了建制派相當大的鼓舞。9 月 21 日，建制派立法會議員何君堯透露建制派議員和中聯辦主任駱惠慶的會議內容，稱香港政府將會執行對對司法、教育和社會福利界三座大山的改革，可以預見的是，司法獨立將蕩然無存，教育界將唯唯諾諾，非政府組織將成為廉價的政府派遣勞力。對香港前途感到失望的人們，在因疫情而來的邊境管制解封後，勢必將更多地設法離開，特別是就近到臺灣來。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
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