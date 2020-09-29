名家論壇》黎榮章／蔡政府真的外交大突破？

據媒體報導，蔡英文政府近期外交屢屢告捷，似乎為「親美抗中」路線繳出漂亮成績單；然而事實上，蔡政府不過是搭上反中潮流，在中國對外關係挫敗之際走向美國，稱之為「外交突破」恐怕誇大其詞，充其量，也只能說是借力使力、順勢而為罷了。

▲美國、中國討論「美中關係」聲量占比（圖／QuickseeK提供）

在中國對外關係急凍之際，蔡政府此時趁勢而為，一連串重量級外賓陸續訪台，為蔡英文的外交聲量創造高峰，例如：8月初美國衛生部長來台、月底捷克參議院議長韋德齊，在演講大喊「我是台灣人」、9國務院次卿柯拉克來台、爾後更傳出日本首相菅義偉有意和蔡英文通話，都讓外交成績單添上新頁。



據QuickseeK快析輿情數據庫監測，一連串的外賓訪問行程，都拉抬了蔡英文的外交關注度，然而有趣的是，新聞媒體所稱的「外交突破」事件，都發生在7月下旬，美國下令關閉中國駐休士頓總領事館後，顯然在美國擔任起反中領頭羊，引領起全球反中潮流，確實讓蔡政府成為潮流下的受惠者，在對外關係上屢創聲量高峰。



▲蔡英文&外交、美中關係 網路聲量趨勢（圖／QuickseeK提供） 進一步觀察蔡英文相關的討論情況，發現和日本、捷克兩國的相關內容，網路好感度P/N值都超過0.5，而美國官員訪台，雖也都是突破性的高層級拜訪，好感度卻僅0.24，話題酸度比日、捷高出許多。



細究其原因，是因為這些美國外賓來訪前後，剛好適逢蔡英文宣布進口美豬牛，讓國人對美國賓客的印象，脫不了「要台灣出賣健康」的疑慮，尤其國務院次卿柯拉克主管經濟發展，更使「美豬牛交換說」傳言甚囂塵上。



▲蔡英文：美國、捷克、日本 網路正負聲量（圖／QuickseeK提供） 美中關係惡化，蔡英文政府搭順風車，趁勢提升台美關係。然而突如其來的美豬牛議題，不僅引發民意反彈，還遭人質疑台美友好是否僅是假象；加上近期共機頻頻擾台，台海情勢快速升溫。台灣在美中翹翹板上投入美國懷抱，如果只換來「中國軍機」和「外國高官」來台，未免也太不划。



●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人



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