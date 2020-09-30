名家論壇》劉仕傑／火花四射的美國總統大選辯論

眾所矚目的第一場 2020 年美國總統大選辯論於美東時間 9 月 29 日晚間九點在俄亥俄州克里夫蘭市凱斯西儲大學（ Case Western Reserve University, CWRU ）舉行，由於疫情因素，辯論現場並未對外開放觀眾，僅有少數幕僚在場。儘管如此，這應該是近年美國總統大選辯論最具火花的一次。