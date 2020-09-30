名家論壇》錢震宇／假自由、真獨裁

美國總統大選將於 11 月舉行，今天進行了第一場總統大選辯論，川普一意孤行的自我辯解，不斷的製造混亂，打斷拜登的發言，一連串欺騙、說謊、極盡侮辱的言論，讓美國有線電視新聞網（CNN ）的主播怒不可遏，直說「這是場最混亂的辯論，這是羞恥，美國人民是最大輸家」。
誠然，美國這個老牌民主國家的總統大選辯論，在川普極端領導的帶領下，只剩下吵架、謊言跟攻擊，真的極為悲哀。這邊不是要評論川普或拜登，只是藉由美國大選辯論開個頭，回頭看一下「同樣號稱是自由民主的台灣」，政府在面對人民展現的自由意志時，是否已變成腳踩民主的獨裁。
藝人歐陽娜娜才傳出將在「中共十一國慶晚會」上演唱「我的祖國」這首歌，事情還沒發生，歌也還沒唱，行政院長蘇貞昌就搶著跳出來站到第一線，語帶恐嚇地說「有些人享受自由民主，享受健保資源，身為公眾人物還去對岸唱不適當的歌」，陸委會、文化部馬上接著答話，表示不排除開罰。
民主自由國家對各種議題本該眾聲喧嘩、不設限制、不去箝制，社會上可以有不同意見，不同黨派也可以有不同的解讀，輿論可以討論、黨派可以爭辯。唯獨政府官員必須維持執政的中道及彈性，依法論法、就事論事，否則講再多的民主都是假象、扯再多的自由都是空話。
如果文化部有法令規定藝人不能到對岸唱歌、陸委會有明定中華民國國籍的人不能唱「我的祖國」，那就照規定走，沒什麼好說；如果到對岸唱歌就是十惡不赦、就是叛國、就是接受中共統戰，那就請蔡政府一視同仁，將所有曾在大陸表演及演出的台灣藝人通通開罰，不要只拿歐陽娜娜一人殺雞儆猴，否則就是濫用國家公權力，對付政治立場不同的人民。
更離譜的是，蘇貞昌竟拿健保當成理由，指歐陽娜娜不該享受健保資源，然後去大陸唱「我的祖國」。蘇貞昌可能以為撿到一把大槍，所以胡亂想射，試問健保是社會福利保險制度，只要按時繳保費，就可以納入保險，管妳唱甚麼歌？從這邊可以看到蔡政府把國家當成自家黨派，把公法弄成私法，用國家體制的法律去整肅異己的惡劣嘴臉。
面對兩岸間歷史遺留的問題及所衍生的狀況，蔡英文政府想到的只有出言恐嚇、用法律手段制裁、或是訴諸網軍帶風向，一副「違法我說了算」的鴨霸行徑，從來不去試著傾聽人民的聲音，或去理解不同的聲音，因為民進黨它知道「只有持續塑造敵人、仇視中共，才能對自己繼續執政有利」。
回頭再看美國，美國民眾受夠了川普的獨裁、自私，以及他用國家資源來為自己的企業、家人謀取私利，紛紛起而反彈。同時因為川普只重視支持者聲音，而忽略其他非支持者，讓美國民眾開始重新省思「民主到底是甚麼？」、「我們要一個專斷獨裁的頂導人嗎？」開始喊出「 LET YOUR VOICE BE HEARD 」，希望大家用選票發聲，不要再沉默。
與此同時，心嚮往美帝的蔡政府卻執意朝著川普的領導方式走去，走回一言堂的舊時代威權，一黨獨大，極端而偏鋒，讓「自由民主台灣的人民，都難以自由地呼吸、暢所欲言」。難道真要走到像美國這樣遍地烽火、種族對立、社會信任殘破不堪的地步，大家才能幡然悔悟嗎？
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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