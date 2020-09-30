名家論壇》錢震宇／假自由、真獨裁

美國總統大選將於 11 月舉行，今天進行了第一場總統大選辯論，川普一意孤行的自我辯解，不斷的製造混亂，打斷拜登的發言，一連串欺騙、說謊、極盡侮辱的言論，讓美國有線電視新聞網（CNN ）的主播怒不可遏，直說「這是場最混亂的辯論，這是羞恥，美國人民是最大輸家」。