名家論壇》黃至堯／職場專家教你如何遇貴人

記得研究所快畢業的時候, 有人計畫去實習、有的則是準備找工作, 少數打算繼續深造, W 同學來自香港，他跟所有人都不一樣, 他要帶媽媽環遊世界。
環遊世界
W 瘦瘦高高, 身高 176 公分， 一頭烏黑短髮, 清瘦臉龐帶著一副銀色細框眼鏡, 一口廣東國語讓我記憶猶新, 週三下午「組織行為學」課後, 我們坐在教堂對面的長椅上, W 告訴我要把媽媽接來美國, 帶他環遊世界⋯⋯當時我懞了，估計他是找工作壓力太大？
W 的身世
單親家庭，在香港半島酒店打工，認識來自夏威夷老夫婦，他們特別喜歡 W（這裡省略 1 萬字）, 老夫婦沒有小孩，幫 W 辦理赴美讀書，後來老夫妻離婚，W 邊照顧老先生邊讀書，畢業前夕，老先生過世了⋯⋯結局：我去酒店實習，他帶媽媽環遊世界！
有些人就是運氣好
五星級酒店打工人很多，為啥 W 變王子？想想自己當年也是在電梯遇到 104 創辦人楊先生，改變了一生！比自己優秀又努力的人不要太多，但絕不是你想要就能「遇貴人」。
運氣該如何練習？
如果真想 「遇貴人」 你需要經常練習以下幾件事:
學會吃虧
父親從小告訴我們「吃虧就是佔便宜」我一直將這個習慣持續到現在。長大才慢慢理解看似簡單的道理，背後可是大學問，覺得別人笨才是最笨的。
懂得聆聽
溝通過程中，「聆聽」最最最重要，溝通高手都是聆聽高手！細心聆聽對方說話,會讓對方感到被重視、尊重，進一步建立起友誼的橋樑！
懂得讚美
讚美他人除了拉近距離，更可以贏得好感！在美國實習啥也沒幹 HR 老闆進門第一件事，就給我愛的抱抱，外加 GOOD JOB，WELL DONE 我能不用力幹活嗎？現在還印象深刻呢！
懂得感恩
懂得感恩才會珍惜眼前擁有的一切，才懂得欣賞、感謝別人為我們所做的一切！「一定要心存一顆感恩的心」每次出門前媽媽一定會提醒我的一句話。
樂觀熱情
回想最近一次感到熱情膨湃的情景？記錄情緒（情感日記），尋找讓自己充電活動。用什麼心態看待事物，就會得到甚麼結果，切記心態影響行為決定結果！
影響力
影響力是成功必備能力，除了專業範疇要全力以赴之外，也要盡可能的跨界與跨業，接觸不同的人、事、物。嘗試讓自己做一個「既有趣又有料同時樂於分享人」。
高情商
人的 IQ 差異不大，但 EQ 卻可以差數倍。CEO 們不約而同強調同理心的重要性！體察他人情感，瞭解對方感受與看法，設身處地為他人著想，調整待人接物的方式。
天天實踐以上幾點，自然會影響別人對你的感受與磁場，讓我們一起加油成為自己的「貴人」接著便會更遇到更多更多的貴人！
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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