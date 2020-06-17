初聲／台灣籃壇注入新勢力？UBA黑軍團的進擊

阿巴西來自塞內加爾，因喜歡團隊感一腳踏入籃球圈，並透過熟人引薦，國三便到泰山高中接受正規籃球訓練。 （圖／阿巴西提供）

國立政治大學雄鷹籃球隊總教練陳子威認為，外籍球員的加入能讓UBA的戰局多變且更有可看性。 （圖／攝影 姜期儒）

歸化球員實屬不易 籃壇新星何處尋？

「新台灣人」戴維斯在2013年成功歸化，並帶領中華隊闖進當年亞洲籃球錦標賽四強。 （圖／中華民國籃球協會提供）

招攬歸化球員誘因不足 籃壇理念不同成阻力

中華民國籃球協會副秘書長李雲翔表示，曾代表母國出賽的賈西亞（Charles Garcia）雖有歸化意願，但國際籃球總會（International Basketball Federation, FIBA）仍擁有否決權。 （圖／攝影 姜期儒）

賈西亞目前效力於璞園隊，個人單打能力佳且擅長進攻對手禁區。 （圖／中華民國籃球協會提供）

日本籃壇戰力提升 歸化制度台灣可借鏡

中華民國籃球協會副秘書長孫朝說明，日本早期鼓勵移民，因此間接補足國內運動競技人才。 （圖／攝影 姜期儒）

籃協盼放寬聯賽限制 延續UBA外籍球員籃球路

知名球評李亦伸解釋，因UBA外籍球員較晚接觸籃球正規訓練，目前較難成為中華隊歸化人選。 （圖／攝影 姜期儒）

中州科技大學外籍球員斑霸以身高優勢主宰禁區，他於受訪時表示有意願成為台灣的歸化球員。 （圖／中華民國大專校院體育總會提供）

「阿巴西雙手爆扣，展現驚人彈跳能力，全場球迷陷入瘋狂！」108學年度大專校院籃球運動聯賽（University Basketball Association, UBA）八強賽，世新大學來自塞內加爾的阿巴西（Mohammad al Bachir gadiaga）發揮身材優勢，為賽事掀起高潮。阿巴西目前正在放棄母國國籍，辦理中華民國身分證，即將成為「新台灣人」的他靦腆地說：「我很喜歡台灣，特別喜歡環境和人情。」阿巴西表示，若有機會，非常願意披上中華隊戰袍。2021年亞洲盃籃球賽資格賽，中華隊不敵擁有兩名歸化球員的日本隊，以39分之差落敗，「中華隊急需一個歸化球員」成了賽後迫切討論的議題。近年來的UBA賽事中，各大學也為提升球隊戰績，極力招攬外籍球員。而這些外籍球員，是否有機會成為中華隊的一員呢？近年來，UBA缺乏長人，為了補足隊上內線戰力，眾多學校找來身高近200公分的外籍球員助陣。108學年度16支公開一級賽的參賽隊伍中，有超過三分之一的隊伍擁有外籍球員，世新大學更是有三名外籍球員坐鎮。今年最終打進四強的隊伍中，就有三隊擁有外籍球員，分別為：國立臺灣師範大學澳門籍容毅燊、中州科技大學塞內加爾籍斑霸（Sarr Cheikh Ahmadou Bamba）、蒙古籍蘇格爾（Sugar Ochir Erdenetseg）、沙鹿（Saruulerdene Enkhbaatar）及白薩（Bayasgalan elgerchuluun），和健行科技大學聖文森籍石博恩（Brendon Smart）。在四名外籍球員的幫忙下，108學年度中州科大拿下隊史最佳第三名的佳績。對於UBA這股「黑潮」來襲，部分球評和教練持不同的看法。知名球評李亦伸不贊成外籍學生大量進入UBA，他說：「目前在台灣的外籍球員都不夠優秀，就現階段UBA整體環境來說沒有太大的幫助。」國立體育大學籃球隊教練桑茂森則持樂觀態度。他認為，及早讓本土球員面對高大的外籍球員，能藉此體驗國際賽的強度。國立政治大學雄鷹籃球隊總教練陳子威也認為，引進外籍球員能讓UBA具更高的張力，吸引更多民眾進場觀賽。不過他也坦言，引進外籍球員具有一些隱形成本。以政大為例，塞內加爾籍球員聶歐瑪（Seydina Omar Niang）剛抵台時，只會說法語。陳子威表示，在政大華語文中心的協助下，聶歐瑪迅速辦理停留簽證，提早至6月來台適應環境。否則，若聶歐瑪持學生簽證入台，必須等到9月才能來台就學。但每年UBA從11月開打，聶歐瑪恐怕無法同時肩負球隊訓練及語言課程。加上政大歐洲語文學系學生從旁協助翻譯工作，才讓聶歐瑪更快融入在台生活。 陳子威認為，球隊整合學校資源有助於外籍球員來台打球。就UBA現況而言，各校要招攬外籍球員來台，必須付出不少成本。對比更高層級的中華隊，要歸化適合的外籍球員提升國際戰績，也須克服不少難關。翻開過去台灣籃壇歸化球員歷史，僅有戴維斯（Quincy Spencer Davis III）一名外籍球員，於2013年成功歸化。根據當時的《國籍法》規定，外國人須在台灣待滿五年才具歸化資格，且需放棄原國國籍。然而戴維斯2011年才來台效力於超級籃球聯賽（Super Basketball League, SBL）的桃園璞園建築籃球隊， 因此不符歸化資格。為了讓戴維斯成功歸化，中華民國籃球協會（以下簡稱籃協）與內政部周旋，並以戴維斯成功帶領璞園隊拿下SBL三座總冠軍為由，最終內政部才以「對國家、社會有特殊貢獻」專案核准戴維斯歸化。成為「新台灣人」後，戴維斯隨中華隊闖入2013年亞洲籃球錦標賽四強，也在台灣掀起一股籃球熱潮。然而，台灣籃球好景不長，戴維斯近年飽受傷勢困擾，回歸球場遙遙無期。尋找下一個歸化球員，成了急迫的任務。《國籍法》於2016年修法後鬆綁放棄原國國籍的規定，若是對於國家有功者或是各項領域（科技、經濟、教育、體育等）的高級專業人才，經行政院核准後，無需放棄原國國籍，便能成功歸化。但放寬歸化條件後，尋找適合的歸化球員的問題仍未改善。依照國際籃球總會（International Basketball Federation, FIBA）規定，球員一生僅能代表一個國家出賽。曾代表他國出賽的球員若想成為中華隊歸化球員，必須透過「轉籍」的方式，改變其代表國家。經由FIBA秘書長核准後，還要再繳交一筆行政費用，金額由秘書長決定。籃協副秘書長李雲翔表示，籃協曾與目前效力於璞園隊的賈西亞（Charles Garcia）接洽，雖賈西亞有意願透過「轉籍」加入中華隊，然而一旦遭FIBA秘書長否決，賈西亞仍無法歸化。外籍球員除了必須符合國內及FIBA的歸化條件外，月薪更是一大問題。一般來說台灣每個月給予歸化球員2萬美元，相較於其他國家月薪至少7、8萬美元起跳，誘因明顯不足，無法吸引優秀球員加入。此外，李亦伸更點出權責問題。籃協負責提歸化計畫交由體育署審核，並且由體育署負責支出費用，兩者間責任歸屬界線不明。除了籃協與體育署權責不明外，籃協與總教練對於遴選歸化球員條件的理念也不同。雖然籃協與中華台北男子籃球代表隊總教練查理．帕克（Charlie Parker）透過「SBL外籍球員測試暨選秀會」（註）共同測試適合歸化的外籍球員，實際上總教練有全權決定人選。籃協的規劃是「先求有，再求好」，但帕克則是希望寧缺勿濫，因此近年來籃協未呈報歸化人選名單。除上述制度問題外，外籍球員融入台灣球風更是一大考驗。「戴維斯跟本土球員搭得非常好，他知道怎麼打比賽。」李亦伸提到，若外籍球員無法融入中華隊，再強也只是枉然。（註）SBL外籍球員測試暨選秀會由籃協主辦，除提供SBL教練選擇適合的洋將外，也讓中華男籃總教練及籃協觀望中隊歸化人選。目前臺灣籃壇尚未順利找到歸化人選，反觀日本近年來在國際賽場上表現亮眼，成績明顯提升。而日本曾在兩個月內歸化兩名洋將，也顯示其在歸化球員制度下足苦功。為了籌備國際賽事，日本積極尋找海外擁有日本血統的年輕球員，甚至用非日籍球員補充戰力。李雲翔認為，日本球壇上有多位混血和歸化球員，歸功於日本政府政策開放與企業支持。籃協副秘書長孫朝說明，早期日本政府鼓勵國內民眾移民國外，因此現今得以從國內外大量招募擁有日本血統的混血年輕球員。此政策不但提升日本人先天性的身體素質，也補足國內運動競技人才。日本歸化制度的成功，也來自於日本籃球協會於2000年發起的「籃球20年中長期強化計畫」，在日本籃協官方網站中，計劃共分為基層選手的養成、籃球指導員的培訓與日本代表隊的實力強化。其中基層選手的養成包含給予外籍球員課業、職場方面的協助，再輔導外籍球員待在日本成家立業，熟悉當地文化並融入社會。日本籃協更進一步追蹤球員的小孩，提供優渥的訓練條件，積極培育他們成為日本籃壇上的戰力。「我們所看到日本的歸化球員，都是企業幫他們養的。」李雲翔表示，為鼓勵企業培育優秀籃球好手，日本政府會給予抵稅等優惠措施。而日本職業籃球聯盟（B聯賽）裡的外籍球員薪水由球團企業全額給付，政府與日本籃球協會不需負擔任何費用。他更補充，台灣政府雖有意鼓勵企業投資球隊，但並未給予充分優惠條件，造成企業參與度低，更凸顯日本與台灣企業對於運動產業投資積極程度的差異。此外，關於球隊洋將名額限制的規定，日本比台灣開放許多。現今B聯賽多達30支隊伍中，每隊可擁有三名洋將以及一名歸化球員。由於將歸化球員視為本土球員，因此不佔職業球團的洋將名額，反觀台灣規定目前SBL的五支球隊中，每隊只能有兩名外籍球員。相較之下，日本國家隊有更多人才資源可供選擇，並透過觀察找尋最適合的人選。帕克坦言，台灣的人才並不如日本選擇多，若想尋求合適外籍球員，勢必要到國外親自觀看球員表現。帕克表示，現階段仍主要考慮歸化有職業運動經驗的球員，如效力於台灣SBL球隊或他國聯賽的洋將。李亦伸解釋，打籃球不只需要身高，也需具備協調性及爆發力，「最重要的是還要有腦袋。」UBA外籍球員具備高大的身材及良好的身體素質，但因接受正規籃球訓練的時間不長，所以經驗較少，解讀球賽的能力自然不高。因此，UBA外籍球員現階段難成為中華隊的歸化球員。然而，知名球評賈凡認為，UBA外籍球員的籃球技術雖非頂尖，但運動條件非常好，經過良好的訓練之後，有機會成為非常優秀的球員。孫朝透露，目前已將《銜接大學籃球優秀外籍生歸化提升國際賽競爭力草案》送交體育署，期盼透過提早評估與歸化UBA外籍球員，擴大台灣籃球競技人才來源。草案內容也包含修改SBL選秀辦法，除每隊兩名外籍球員外，將開放各隊每年遴選一名歸化球員，增加外籍球員歸化的誘因。對此，中州科大籃球隊教練許智超先前於UBA決賽賽後記者會上表示樂觀其成，期盼外籍球員留在台灣激勵本土球員自強。就現階段而言，這群UBA外籍球員要成為中華隊的歸化人選仍有困難，但盼透過持續的訓練以及SBL有望改變機制後，未來他們能以另一種方式，留在台灣實現籃球夢。