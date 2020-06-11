初聲／為貧窮者建就業橋樑　二手屋盼物資不浪費

二手屋店長張貴智秉持著弱勢就業、舊物再生的理念。（圖／攝影 曾語昕）

大水溝二手屋，是許多弱勢家庭的物資補給站，能以半價購得所需，更提供過度性就業機會，減緩經濟壓力。

萬華大水溝二手屋自去年二〇一九年十一月開張，店長張貴智與其團隊成員原先在一個關注無家者的團隊－「人生百味」工作，時常收到熱心民眾寄來的善心物資，但是品項繁雜，缺乏一個組織及系統化的整理方式，希望將被捐獻的物品做妥善的利用，以低價的方式賣給真正需要的弱勢者。





為了讓這些物資做最有效的分配，於是創立了二手屋，除了兼具環保，更提供了弱勢就業的功能，與社區實踐協會合作，讓貧窮家庭的成員或單親媽媽能夠在此就業，多一個友善的工作選擇，減輕生活的經濟壓力。



大水溝二手屋創立理念。（圖／製圖 曾語昕） 「在二手屋員工聘用這塊，我希望幫助兩種人。」店長張貴智說，一種是能力沒有那麼好，只能勝任這個工作，那我們就讓她長期在這邊就業。那另外一種是以過渡為主，在二手屋工作的過程中，除了能讓員工在經濟上持續有收入，能一邊藉由社工的幫助，尋覓更適合的工作，不無小補。其實來到二手屋工作，員工們能藉由與客人交談或同事間的相處互動，增強信心，因為這些員工多屬弱勢家庭成員，大部分都是單親媽媽，時常因為繁重的生活壓力與家庭變故而對生活失去熱忱。





有一位婦女員工，因為家庭遭受變異，同時也需獨自照顧小孩，經濟上負擔極大，迫使她必須自己出來尋找職場，在缺乏工作經驗的情況下，對就業市場的狀況感到擔心，擔憂自己能不能勝任工作，體力是否能跟得上，在多重顧慮與不安的交織下，難以靠一己之力找到工作，藉由社區實踐協會社工的協助，來到了萬華大水溝二手屋。





「這邊的工作特點就是比較好上手，讓員工能快速學會要領，並提升整理物資的能力，也因為有了薪水，得以暫時解決經濟上的負擔。」社區實踐協會沈曜逸社工說道，「更重要的是，因為有二手屋這樣的職場存在，讓原先較少機會與社會接觸的弱勢家庭們，藉由工作之餘，提供一個地方讓他們可以聊聊天，因為相較來說，弱勢家庭族群在人際關係上是相對較薄弱的，在二手屋工作，能讓他們找到朋友，同時也適應之後職場的雛形。」





助弱勢就業者重拾信心 尋回生活正軌





弱勢家庭的就業問題已存在許久，許多人因為沒有工作，容易產生自我厭惡的情緒。「當沒有工作的人開始有了工作之後，最大的改變就是，會讓他自己變得有自信。」店長張貴智說，他們會覺得自己怎麼這麼沒能力，生活充滿壓力又無力改變現況。但當他們獲得工作之後，把手上的工作完成時，產生的成就感，是成倍放大的。同時也能因為自己的努力與付出，得到維持生活基本水準的薪資，從而讓生活重新上軌道，能自主性的往更好的方向生活。





有一位員工，生活壓力巨大。欠債、房屋糾紛纏身，更與社會輔導單位的關係不和睦，在來到二手屋之前，是沒有工作的。經過社工牽線與輔導，來到二手屋工作之後，生活逐漸有了重心，不再無所事事。Sting副店長會鼓勵他還清債務，員工自己有時不清楚自己欠了什麼錢，而Sting就會幫她列出欠款，帶著他一家電信一家電信跑，幫忙把帳單一個一個對出來，再請社工協助幫忙，與律師溝通，協助他打贏官司減免欠債關係，幫助他減緩經濟壓力。沈曜逸社工語帶溫暖的分享。





因為有副店長等團隊成員的協助，他的生活慢慢變穩定，本來債款項目多，也經由店長與副店長的引導，逐步解決。「我們會告訴他，他現在有能力了，能夠把每個月所賺的收入以分期付款的方式還清，不要小看自己賺錢的能力，他就會比較咬緊牙關，讓人生更有目標。」張曜逸社工說道。





在這邊工作的時間，廚房更會準備溫馨的員工餐給員工，讓他在二手屋的工作過程中，感受到像家庭一般的溫暖，讓因經濟困境壓力而累積在心頭的陰霾，因為二手屋員工同仁們的關懷，一掃而空。





職涯中繼站 單親媽媽小靜自助且助人





而二手屋員工工作的內容，主要以整理、分類與清潔物資為主。在物資整理流程上，首先會先做分類，依照用品類、服飾類等，方便後續販賣部署。而大水溝二手店的團隊裡有許多雙巧手，擅長維修破損的物資，像是電器類、衣服類等等，許多瑕疵的二手商品在員工及幹部們多雙巧手下，創造再生價值。



大水溝二手屋員工需要系統化地分類物資。（圖／攝影 曾語昕） 因為民眾捐獻的物資多元，價格也不一，需要人手做分類以及整理，貼標籤，標價則是交給店長與副店長進行評估。二手屋每個月會辦兩次的二手市集，以原價五折賣出，讓弱勢家庭能夠以較能負擔的價格買到所需的物品。「我覺得這樣的二手市集是非常溫暖的，讓真正需要這些東西的人可以順利買到，而這些二手商品也能夠再次被利用，不會去浪費資源。」一名單親媽媽員工小靜笑著說道。





有別於其他職場，二手屋有一個很大的特點－工作時間彈性。一個班就是一個完整的上午或是下午，四、五個小時左右，不需每天排班，可以就員工合適的時間做調整。「因為在二手店工作的員工通常不會只兼一份工作，因此這樣彈性的工作時間，反而讓他們在其他工作選擇上有更多的可能，也比較能多花時間在孩子身上。」店長張貴智說。





除了在大水溝二手店工作外，小靜另外兼職了兩份工作，在基金會裡送餐給獨居老人，若時間上許可，也會另外接案擔任保姆。正是因為大水溝二手店給予過渡性員工彈性的工作時間選擇，讓他們能夠在其他時間安排工作，一邊尋覓理想的職業。





大水溝二手屋雖然工時彈性，但月收入相對也較少，一個月下來收入不滿五千，所以以提供短暫的過渡性就業為主，幫助他們解決燃眉之急，以及在就業空窗期能有微薄收入穩定收入，以維持家庭的基本運作。





近日，社工們也幫小靜找到了一份新工作，同樣也是以分類標價為主，也因為有了在二手店工作的經驗，在分類物品上，眼光更精準，效率也比他人高許多，收入也能因為穩定的工作提高，讓單親媽媽小靜能夠喘口氣，在經濟逐漸寬裕之時，也能有更多的時間陪孩子成長。



大水溝二手屋員工小靜。（圖／攝影 曾語昕） 「我們會在地方社團發文，宣傳有就業需求的單親媽媽可以來二手市集洽談，文才發出去沒多久，馬上就有三位媽媽來詢問，才知道這塊的需求是真的蠻大的，如果能幫助弱勢家庭的母親，兼顧家庭與經濟生活，又能環保是真的蠻好的。」社區實踐協會社工潘育欣語帶欣喜地說道。



暖心紙條送愛 傳遞給需要的人





在眾多捐獻物資中，也有著令人倍感溫暖的故事。「有一次，我們發現寄來的物資中，發現一只手錶，上面還附了暖心小紙條，內容註明了這隻手錶的使用方法以及原主人得到這只錶的故事，看了很感動。」張貴智眼帶溫暖的說著，希望這只富含意義的錶能夠承載著原主人的能量，讓得到這份禮物的弱勢者，生命注入希望。





除此之外，也有許多民眾以匿名的方式將物資寄到二手屋，並指明想將這份愛心送給某特定的人。「這類的事情蠻常發生，店裡也會盡可能的完成捐贈者的要求。」張貴智店長說道，希望社會的愛能永流不息。





大水溝二手屋創立至今約莫半年，店長也正在籌措店內裝潢事宜，期望透過二手屋獨特的經營模式，讓弱勢家庭在獲得物資的同時，也能藉由過渡性就業的管道，重拾人生陽光。



