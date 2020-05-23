影／德國女孩嫁來台灣　推廣手工蛋糕事業

謝薩莉，來自德國法蘭克福，因為發現去德國的華人越來越多，覺得學習中文應該會有助於未來的工作發展，2015年決定來台學習中文！2017年回到德國，沒想到竟然與去德國留學的台灣老公擦出火花，兩人因想法和價值觀契合，迅速墜入愛河，相戀幾個月後，便決定結婚，並和老公一起來到台灣！蛋糕對於德國人來說，是日常生活必需，從小薩莉就跟著奶奶和媽媽學做蛋糕，薩莉認為蛋糕是一件會讓人感到開心和幸福的事，來到台灣後跟老公提出一起推廣德國蛋糕想法，老公和公婆都大力支持，薩莉手工蛋糕事業也就此展開。薩莉發揮德國人謹慎和追求完美的態度，每天幾乎投注工作12-18小時在蛋糕上，不斷的調整，只想做出最道地的德國蛋糕，終於經過半年的努力，事業也逐漸有了起色！除了工作，婚姻生活也是薩莉的挑戰之一，薩莉結婚時才22歲與老公相差將近10歲，兩人婚後一起打拼事業，工作生活都在一起，需要磨合的地方也與日俱增，起初爭執較多，但雙方都希望彼此能一起牽手的走下去，便開始調整自我的態度，讓彼此的關係多了更多愛和包容，現在薩莉、老公和公婆四人，每天都過的和樂幸福，而這也是薩莉最珍惜最感恩的時光！