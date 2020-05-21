臉書竟將開啟這「神功能」　未來盼步入台灣市場

The China Post報導，新冠肺炎疫情重創全球經濟，尤其對零售業、服務業、旅遊業、以及餐旅業造成無以數計的損失，在這樣的衝擊下，許多中小型企業即使有Wi-Fi可上網，也無法正常營運販賣商品。
因應現在的市場狀況，臉書也在近日宣布將讓中小企業在自己的平台上的「臉書商店」直接與客戶交易。
新服務讓業者可以自己創造和設計版面，也可以自由選擇想展示的商品。
臉書也將提供旗下的IG和Messenger供企業使用。
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臉書表示此舉是了幫助在疫情中受影響或重創的中小企業，而新功能也於5月19日在英國和愛爾蘭的臉書和IG上線。
臉書解釋道，這項新工具的推出，意味著賣家無論販售商品大小、預算成本多少，都可以放到臉書上販賣，並隨時隨地與顧客聯繫。
臉書也聲明未來會讓顧客可以在商店網頁上先瀏覽品項再透過自己的臉書帳號結帳。
另外，臉書宣布目前正在測試會員積點計畫方便未來推出「Linked Store」功能。Linked Store功能正式上線後，使用戶可以透過臉書帳號累積點數並領取獎勵（Rewards）。
創辦人祖克柏表示，期待臉書商店未來能拓展到世界各地。按照經驗，Facebook新功能應會從美國開始推行，再逐步推廣到全球。
臉書用戶人數最多的國家前三名分別是印度 (280 million)、美國(190 million)、印尼(130 million)，光是亞洲 (410 million) 就佔了兩名，可見亞洲市場的無限商機，未來臉書將開拓亞洲電商市場，分食大餅。
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