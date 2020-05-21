美國務卿批陸捐20億美金微不足道　公開恭賀蔡英文連任

新冠肺炎疫情爆發以來，中美兩國就病毒源頭的議題爭論不斷，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ） 20 日於記者會上再度砲轟北京隱瞞疫情，還說與北京帶給全球的生命、經濟損失相比， 20 億美元的捐款（約 600 億新台幣）遠遠不夠。
綜合外媒報導， 20 日的國務院新聞發布會上，蓬佩奧指出，新冠疫情發生以來，已造成約 9 萬名美國人喪命， 3 月以來更有超過 3600 萬名美國人失業；全球方面則有超過 30 萬人死亡、經濟損失高達 9 兆美元（約 270 兆新台幣）。不論是美國或全球範圍，都因中國的失誤而承受巨大損失，相比之下，中方日前承諾的 20 億美元捐款根本就微不足道。
蓬佩奧亦表示，美國已投入約 100 億美元（約 3000 新台幣）協助各國抗疫，包括疫苗研究、提供預備資金和人道援助等。
此外，蓬佩奧也點出，世衞秘書長譚德塞，早在病毒大流行前，便與中國有不尋常密切關係，令人深感不安，並對中國國家主席習近平本週聲稱中國的行為「公開、透明且負責」一事表達懷疑，「從武漢醫院的醫生開始分享有關類 SARS 病毒的信息以來，已經過去 142 天了。然而今天，就像今天上午我們所有人都坐在這裡一樣，北京繼續拒絕調查人員造訪相關設施、扣留病毒樣本、對中國大流行的討論進行審查，還有很多很多這類的事。」
在有關台灣的議題上，蓬佩奧則稱許道，台灣民主化的成熟演進已為世界典範，即使面對外在的龐大壓力，台灣仍展現智慧，賦予人民發聲及選擇的權利。而台灣在區域所做的工作，不但符合美國與中國過去歷史協議，也是讓台灣海峽穩定極大化的正確解決方案。
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