全球日增10.6萬例刷新高！世衛：擔心中低收入國家的狀況

新冠肺炎疫情在歐洲趨緩，但在俄羅斯、巴西、墨西哥等地仍在升溫。世界衞生組織 20 日表示，全球在過去 24 小時內新增了 10.6 萬宗新冠肺炎確診，創下單日最高紀錄，並表達對發展中國家的疫況感到擔憂。
截至台灣時間 21 日上午 10 點，全球新冠肺炎確診人數已有 4995712 人、 328095 人死亡。其中美國雖仍是疫情最嚴重的國家，但俄羅斯和巴西急起直追，已成了目前全球第 2 及第 3 大疫區。俄羅斯單天新增 8764 例、累計 308705 例、死亡達 2972 例。巴西則 1 天就新增了 19694 例，累計確診達 291579 例、死亡 18859 例。
在新增的 10.6 萬起病例中，有 2/3 都來自 4 個國家。世衞秘書長譚德塞還警告，除了單日新增病例刷新紀錄，全球在這波大流行中，還有「很長的路要走」，並表達對中低收入國家病例增加的情況感到「非常憂心」。世衞突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）則指出，全球的新冠肺炎確診個案很快就會突破 500 萬例。
至於川普日前寫信威脅，若世衛 30 天內未承諾改善，就要永久停止向世衞撥款及考慮退出該組織一事，譚德塞則未多作評論，僅稱已收到信件。
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