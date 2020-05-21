中「兩會」記者會遭問隱匿疫情　發言人：一直公開、透明

中國全國政協十三屆三次會議新聞發布會昨日（ 20 ）在北京舉行，大會新聞發言人郭衛民介紹本次大會有關情況並回答中外記者提問，採網路視訊進行。由於去年底爆發新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，對中國、全球經濟造成嚴重衝擊，與會記者也提出相關問題，包括對中方隱匿疫情的指控、中美關係惡化等。中國官媒《北京日報》報導，郭衛民表示，在抗疫過程中，中國公開、透明、及時向國際社會通報疫情信息。1 月初相關部門對不明原因肺炎做出研判後，進行主動通報。1 月中向國際社會發布病毒基因序列。 1 月 23 日關閉離開武漢的道路後，每天都通過新聞發布會發布重要信息和防控措施，為中國抗疫、世界抗疫提供參考。郭衛民表示，疫情期間中國舉行多方面的新聞發布活動，發布權威信息，回應群眾關切，得到國內外一致肯定。並指出，如何提高新聞發布的專業性是國家治理能力重要組成部分，黨的十八大以來，中國新聞發布工作取得很大進展。接下來需要不斷總結、完善，對新聞發布工作認識，並堅持公開透明原則。對於經濟，郭衛民表示，中國今年一季度宏觀經濟指標出現了明顯下滑，經濟下行壓力增大，當前國際疫情持續蔓延，不確定不穩定因素在增大。但樂觀認為，中國超大規模經濟的整體優勢，具有強大的經濟發展韌性、巨大的潛力和迴旋餘地。中美關係因去年貿易戰、疫情不斷惡化，郭衛民批評，美國等少數國家一些政客是出於國內政治需要或推卸責任、或意識形態偏見等，將疫情政治化，對中污名化、抹黑。但中美脫鉤「不是一張好藥方」，認為不應該分裂孤立，需要加強合作全球產業鏈、供應鏈穩定，防止世界經濟陷入衰退。