中國瑞幸咖啡復牌股大跌36%　前員工又爆：過期品做飲料

▲（圖／翻攝自微博）

被稱為「中國星巴克」的瑞幸咖啡昨日（ 19 ）晚上 7 點在納斯達克市場（ NASDAQ ）復牌恢復交易，然而開盤後暴跌約40%，其後跌幅一度跌至 45%（ 2.40 美元），為一年前上市以來最低。截至收盤，瑞幸咖啡股價報 2.82 美元，跌 35.76%，市值 7.1 億美元，瑞幸咖啡股價曾在 1 月最高漲至 51.38 美元，市值最高一度超過120億美元，現在市值蒸發超過 110 億美元。《香港經濟日報》指出，瑞幸咖啡此前自揭財務數據造假，自 4 月初以來一直停牌，停牌前股價因披露交易造假而在一個交易日內暴跌逾 75% 。該企業早前宣布，於 5 月 15 日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，公司則要求舉行聽證會，預期將在 30 至 45 日內舉行，希望在聽證會舉行前維持上市地位。董事長陸正耀非常遺憾，納斯達克不等最終調查結果就要求公司退市。中國國內投資索賠代理率是楊兆全認為，瑞幸咖啡即使通過聽證，退市的可能性仍然很高，在美國對瑞幸咖啡的起訴金額可能高達百億美元，中國索賠投資者估計 1、2 百人，金額約千萬。此外，據中國《頭條新聞》報導，瑞幸咖啡被前員工爆料，公司為盈利使用過期原料製作飲品，且這種行為非常普遍。一名消費者食用飲料後當晚出現腹瀉，回到門市，經理坦承使用過期原料，且已被開單警告，最後賠給消費者 200 元購物卡作為補償。