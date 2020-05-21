防北京武統台灣　美國挺台議員警告：恐致美中爆武力衝突

台灣總統蔡英文於昨天（ 5 月 20 日）舉行第二任就職典禮，雖然適逢新冠肺炎疫情而一切從簡，但還是有不少國外政要，以視訊等方式恭賀蔡英文連任。對此中國外交部、國防部、國台辦同聲抨擊，譴責美國國務卿蓬佩奧等人，違反一中原則和中美聯合公報，嚴重干涉中國内政。兩岸局勢緊張，美國參議院議員盧比歐（ Marco Rubio ）表示，希望武統不是北京正在考慮的選項，因為那將引發美中間的軍事衝突。
根據《美國之音》報導，向來友台的盧比歐 20 日受訪時表示，擔心北京頻繁的軍事行動會危害台海和平，認為對岸對台灣頻繁施加壓力的舉動是非比尋常的，假若採取軍事干預，將會讓人感到十分震驚。
盧比歐並稱，希望武力行動不是北京正在考慮的選項，「因為這將是災難性的事件，最終將導致與美國的武力衝突，我們有對台灣安全防衛的承諾。不希望事情將那樣發展，那對所有人來說都會很糟糕。」
報導也引用參議院軍事委員會主席的英霍夫（ Jim Inhof ）和參議員梅南德斯（ Bob Menendez ）的聲明，認為北京沒有理由升高台海兩岸的軍事緊張關係，而且蔡英文總統已明確表達維持現有架構、保持台灣自治的現實，而不是對抗的角色，所以不應成為北京加劇衝突的理由。