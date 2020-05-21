罵不停！川普推文轟北京無能　又譙：中國發言人愚蠢

新冠肺炎疫情讓美中關係持續惡化，美國政府從總統到國務卿、國會議員，近日接二連三嗆聲中國，抓緊北京隱瞞疫情。美國總統川普近日又在推特上接連 po 文，除了罵北京無能導致疫情失控，甚至還直接點名中國發言人，說對方的發言相當愚蠢，也被外界認為是在指中國外交部發言人之一的趙立堅。
綜合媒體報導，川普 20 日就曾在推特上痛批道，「中國有個瘋子剛發表聲明，為病毒怪東怪西就是不怪中國自己，現在疫情已奪走數十萬條人命。請跟這個笨蛋解釋，導致這場全球大屠殺的就是『中國的無能』，沒有其他原因了。」
緊接著，才隔不到 1 天，川普就再度用推文開罵，直指「代表中國的發言人說話相當愚蠢，拼命想推卸他們在全世界造成的痛苦和慘劇。」並說：「中國對美國和歐洲進行的假訊息和大外宣攻擊是一種恥辱，這一切都來自中國高層。他們本來可以輕易地阻止疫情，但他們並沒有這麼做！」強調中國正在進行一場大規模的假宣傳活動，因為中方迫切希望民主黨總統參選人拜登（ Joe Biden ）贏得總統選舉，這樣中方就可以像過去幾十年一樣繼續剝削美國。
川普的上述發言被認為，是針對中國外交部發言人趙立堅說的。 20 日在中國外交部的例行記者會，趙立堅被問到如何看待川普致信譚德塞等事時，趙立堅回應道：「國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍於人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同，美方這封信羅列的那些謬誤，中方已經澄清並駁斥多次，世人的眼睛是雪亮的，這封信的可信度到底有多高，國際社會自有公論。」
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