美國逐步解封！彭斯訪佛州「超扯舉動」　在地人全氣炸

隨著 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）在全球爆發疫情，美國成為國際間受疫情影響最重的國家之一，美國總統川普為了振興受疫情影響的經濟，採取「經濟優先」方針要求各州逐步解封，佛羅里達成為首批解封城市之一，副總統彭斯今（ 21 ）日也抵達佛州考察並發推表示「佛州正率領著全美國開始解封」，卻被眼尖網友揪出亮點在底下留言回應，引起眾多討論。

根據佛羅里達州衛生部官方網站統計，佛州新冠疫情確診數累計 4 萬 6197 例，死亡 2096 人，而州長德桑提斯( Ron DeSantis )為配合當地居民與川普政策，在 15 日宣布逐步解封。美國副總統彭斯

（Mike Pence）

為考察解封狀況也抵達當地漢堡店，並在推特開心表示「佛羅里達州正率領著全美國走向重新開放的道路，全佛州的企業都重新開門了，小店也興奮的迎接客人」。

▲美國副總統彭斯到佛州當地漢堡店進行視察。（圖／翻攝自 Twitter @Mike_Pence ）

對此就有外國網友發現照片裡竟然還是沒人戴上口罩，留言狠酸副總統彭斯「應該是去外帶一份新冠肺炎的」、「看樣子是不把公共衛生和全美的健康放在眼裡了」、「沒口罩也沒危機意識」、「這傢伙真的是我們的副總統嗎」、「餐飲業還沒口罩完全不 OK 」、「我看是率領全美走向重新爆發感染的道路吧」。

而事實上先前副總統辦公室就有一名成員確診感染新冠肺炎，彭斯也自主隔離了一週，應該深知防疫的重要性，到現場視察卻仍然沒有戴上口罩不禁讓網友們認為實在不妥，台灣網友也紛紛留言「連美國航空業有規定復航後搭機要戴口罩了」、「這些人真的很固執」、「今天佛州迪士尼也重新開放了，希望遊客還是要戴上口罩啊」。（編輯：楊智傑）