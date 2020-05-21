深蹲後好喘！女大生「以為運動過度」　昏倒確診新冠肺炎

2019新型冠狀病毒（COVID-19）仍在全球發威中，即便是身強體壯的年輕人，也不能輕忽防疫。英國一名21歲女孩發現自己深蹲後特別喘，原本以為只是運動得太劇烈，沒想到是染疫的症狀。
綜合外媒報導，英國利物浦大學（University of Liverpool）一名四年級女學生派特森（Lucy Patterson），因為室友確診新冠肺炎，因此她也進行為期2周的自我隔離。隔離期滿後，她有時會在室內做一些居家運動，雖然深蹲後呼吸變得困難，但是她起初以為是運動過度才會那麼喘。
後來呼吸困難的情形越來越嚴重，有時候不運動也會喘，甚至呼吸急促到需要在沙發上休息好幾個小時，才有辦法走樓梯上樓，「我感覺我的肺越來越小」。4月14日，派特森覺得眼前一黑，昏沉無力，就醫後確診新冠肺炎，而且已經有50%的肺部出現發炎狀況，被送進加護病房並使用呼吸機。
派特森的病況讓她的父母很擔心，住院使用呼吸機期間，前5天完全看不到好轉的跡象，不過幸好她在第8天順利治癒出院。派特森呼籲，及早發現並就醫很重要，不要只是躺著休息，就以為會好轉，她也感謝醫護人員對她的幫助，現在她已經能連續跑步1公里，正在慢慢恢復當中。（編輯：林奐妤）
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