中國兩會揭幕　港媒曝：人大今晚公布「港版國安法」

中國「兩會」於今日（ 21 ）北京下午 3 點開幕，香港媒體《香港 01 》報導稱獲得消息，人民大會發言人將於記者會上公佈有關香港的重大消息。因應香港「或成為國家安全隱患」今年人大會議的議程包括一項全新的「港版國安法」，消息強調將有別於《香港特別行政區基本法》23 條。《香港 01 》更早之前的消息指，港澳辦主任夏寶龍將於今晚首次會面全體港區政協委員，傳遞北京對港局勢的最新「指導思想」。香港政治圈人士推錯，夏寶龍將提及有關中美角力的複雜形勢，以及香港在國安中的重要角色，催促儘早落實《基本法》第 23 條立法。《基本法》第 23 內文明列：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。對於第 23 條，香港許多專家、學者認為，法條侵犯人權、箝制言論自由與結社自由，中央政府將插手香港事務，不利於一國兩制、中國及香港的民主制度。據消息，於人大提出的「港版國安法」將會是新的法律，由全國人大提案並通過後，將放入附件三在港實施，不須經過香港立法會立法過程。