一片口罩用15天！印度醫批政府　1個月後遭逮送精神病院

因為2019新型冠狀病毒（COVID-19）的關係，很多國家的醫療系統都面臨緊繃，一名醫師曾為醫護人員防護設備不足發聲，批評政府，1個月後該醫師卻當街被警察逮捕，引發民眾議論。
綜合外媒報導，本月16日，印度維沙卡帕特南（Visakhapatnam）一名從事麻醉師長達20年經驗的醫生饒（Sudhakar Rao），在高速公路上被警察逮捕。在饒醫生被帶走之前，他對當地記者說，自己的車輛被警察攔下，且強迫他下車，警察拿走他的手機和錢包並用警棍打他。饒醫生最後被逮捕並被送往精神病院治療。
先前在公立醫院工作的饒醫生，4月3日曾透過媒體抨擊，政府沒有給予第一線醫護人員足夠的防護服及口罩，還被要求同一片口罩要使用15天才能申請新的口罩。隨後，政府下令進行調查，但也讓饒醫生停職，雖然饒醫生事後拍影片道歉，希望能撤消停職，但是政府並未回應。
饒醫生表示，從他在媒體上批評政府後，就一直收到騷擾電話，其母也表示兒子並沒有精神疾病。不過維沙卡帕特南（Visakhapatnam）警方表示，他們接獲民眾舉報，有醉漢在路上鬧事，到場才知道是饒醫生。曾為醫護發聲的饒醫生被逮捕後，引發印度民眾譁然，印度醫學協會（IMA）亦對政府提出嚴正抗議。（編輯：林奐妤）
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